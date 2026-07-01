В Польше предупредили, что РФ может воспользоваться напряженностью в отношениях с Украиной

Россия активизировала информационные атаки, чтобы усилить напряженность между Польшей и Украиной, а также подорвать доверие украинских беженцев к властям в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

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Так, его спросили, фиксируют ли спецслужбы в последнее время повышенную активность ботоферм вокруг конфликта между Польшей и Украиной.

"Конечно, да. Эта информационная война вышла на гораздо более высокий уровень. ... Сейчас очень легко подливать масла в огонь, и это проблема, ведь мечтой России было и остается максимальное напряжение между Польшей и Украиной. Мы должны учитывать, что российские службы будут пытаться этим напряжением воспользоваться", - пояснил Семоняк.

Также министра попросили прокомментировать заявление Агентства внутренней безопасности, сообщившего об обнаружении "механизма использования украинских беженцев в Польше для действий, инициированных и финансируемых Россией".

По словам Семоняка, этот механизм направлен на то, чтобы среди украинцев в Польше "подрывать доверие к нынешней власти Украины и президенту Зеленскому, а также нагнетать напряженность в польско-украинских отношениях".

"Это попытка повлиять на украинцев, находящихся в Польше, в частности путем подрыва связей украинцев с властями Украины. Это соответствует интересам России… Чрезвычайно опасный механизм", - добавил он.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Північ" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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