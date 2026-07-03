Сибига встретится с Сикорским в Варшаве, - МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретится со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Министр возвращается в Украину после визита в Японию – по пути домой сегодня проведет встречу с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве", – отметил он.

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Отношения между Украиной и Польшей

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не пересмотрит свое отношение к деятелям ОУН и УПА, в частности к Степану Бандере.

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