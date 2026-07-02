У Навроцького назвали захід України "Східною Малопольщею" та розкритикували закон щодо Національного пантеону

Голова Канцелярії президента Польщі Збіґнєв Богуцький розкритикував рішення Верховної Ради України про створення Національного пантеону та назвав області на заході України терміном "Східна Малопольща".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує видання PAP.

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Критика Пантеону та звинувачення про "культ Бандери"

Богуцького запитали у Сеймі щодо голосування Верховної Ради за створення Українського національного пантеону, яке ухвалили напередодні.

"Це законодавство української держави, яка має суверенне право самостійно ухвалювати рішення. Питання лише в тому, чи є вони правильними. На мою думку, а насамперед на думку президента Кароля Навроцького, як і, гадаю, переважної більшості поляків, прославлення Бандери та злочинців, які вчинили злочини геноциду на Волині та у Східній Малопольщі, –– це не шлях до західного світу, спільних європейських і трансатлантичних цінностей", – заявив Боґуцький.

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Він додав, "це не той шлях, що веде до цивілізованого світу".

"І Польща, і президент ніколи на це не погодяться –– адже, як він сказав, "ми своїх не кидаємо". (...) Голос жертв досі лунає, і голос бандерівців не може його заглушити", – заявив польський посадовець.

У Навроцького додали, що "рухи з боку України мають конфронтаційний характер, і це дуже погано".

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Історичний контекст терміна

Зазначимо, що поняття "Східна Малопольща" (Małopolska Wschodnia) має шовіністичне політичне підґрунтя. Цей адміністративно-територіальний термін активно штучно насаджувався урядом Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період (1918–1939 роки).

Тодішня польська влада на законодавчому рівні суворо забороняла вживання назв "Західна Україна" та "Східна Галичина", намагаючись повністю стерти українську національну ідентичність цих земель та інтегрувати їх до складу унітарної польської держави. Так називали території, які нині входять до складу України, зокрема колишні Львівське, Тернопільське та Станіславське воєводства.

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Що передувало?