Уряд Польщі запровадив нові правила проживання для українців з 1 липня

З 1 липня у Польщі почали діяти нові правила перебування в центрах колективного розміщення для біженців (OZZ), зокрема й для громадян України.

Держава припинила фінансування проживання більшості українців у таких закладах, залишивши підтримку лише окремим категоріям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі tvn24.pl.

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Нові правила проживання у центрах Польщі

У Польщі стартував черговий етап скорочення програм підтримки для українців, які прибули після початку повномасштабної війни. Рішення передбачає, що безкоштовне проживання у центрах колективного розміщення більше не буде доступним для більшості мешканців.

За даними польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, до 1 липня у таких центрах безкоштовно проживали близько 11 тисяч осіб, і приблизно половина з них — діти. У відомстві пояснюють зміни тим, що значна частина українців уже має роботу, тому програма поступово згортатиметься.

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Хто і надалі отримає підтримку

Безкоштовне проживання залишиться для окремих вразливих категорій. Йдеться про людей з інвалідністю, вагітних жінок, пенсіонерів без польської пенсії та без родини в Польщі, а також інші подібні групи.

Водночас нові обмеження можуть зачепити приблизно 40% нинішніх мешканців центрів. Зокрема, право на безкоштовне проживання втрачають українки з дітьми старше одного року та пенсіонери, які отримують польську пенсію, навіть мінімальну.

Правозахисники попереджають про ризики соціальних наслідків.

"Обмеження доступу до центрів може погіршити умови життя людей і збільшити ризик бездомності", — заявив польський омбудсмен Марцін Вьонцек.

Уряд Польщі наголошує, що складні випадки розглядатимуть індивідуально, а місцева влада отримала рекомендації щодо додаткової підтримки сімей із дітьми. Також готуються зміни, які мають гарантувати право дітей на проживання у центрах.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку.

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