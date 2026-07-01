Україна запропонує Польщі внести до Нацпантеону спільного героя – генерала УНР Безручка, - ЗМІ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирушає до Варшави з компромісним пакетом пропозицій після того, як у середу Верховна Рада ухвалила закон про Український національний пантеон, який спровокував нову дипломатичну кризу між країнами.
Про це пише польське видання Wirtualna Polska (WP), передає Цензор.НЕТ.
Компроміс з боку України
За даними видання, Сибіга під час переговорів з урядовцями у Варшаві зробить ставку на постать Марка Безручка — генерала армії Української Народної Республіки, військова біографія якого тісно пов'язана з незалежністю Польщі.
У 1920 році генерал Безручко спільно з польськими військовими з'єднаннями звільняв Київ від Червоної армії, а згодом успішно керував героїчною обороною Замостя від наступу радянських військ.
Постать генерала офіційно шанується у Польщі: на його честь нині названо сквер у варшавському районі Воля, а також кругове перехрестя (ронда) у Вроцлаві.
Скепсис Варшави
Водночас співрозмовники з польського боку побоюються, що жест Сибіги виявиться грою і не дасть жодної гарантії, що президент України Володимир Зеленський не вдасться знову до ескалації у відносинах з Польщею, і що до Пантеону не будуть запропоновані особистості, які можуть викликати роздратування у Польщі.
Поки що пропозицію МЗС України у Варшаві сприймають як позитивний намір, який, проте, не гарантує реальних якісних змін.
Позиція ОП: закон визначає чітку процедуру
В Офісі президента України прокоментували публікацію WP. Зокрема, радник глави держави Дмитро Литвин зазначив: "Про Безручка непогана ідея".
Проте він підкреслив, що, згідно з ухваленим законом, буде діяти спеціальний колегіальний орган, який розглядатиме пропозиції, і по кожному прізвищу буде голосування Верховної Ради України більшістю голосів.
Що передувало?
- 1 липня Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону.
- Раніше президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті відповідний законопроєкт. За словами голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, Пантеон створюватимуть у кілька етапів із залученням науковців, громадськості, органів влади та українців.
- Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада підтримала законопроєкт про Український національний пантеон. Рішення підтримали 287 парламентарів.
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сибігу насадили на пляшку польської водки, а воно щей пропонує відсмоктати?
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