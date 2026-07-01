Украина предложит Польше включить в Национальный пантеон общего героя — генерала УНР Безручка, — СМИ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправляется в Варшаву с компромиссным пакетом предложений после того, как в среду Верховная Рада приняла закон об Украинском национальном пантеоне, который спровоцировал новый дипломатический кризис между странами.
Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska (WP), передает Цензор.НЕТ.
Компромисс со стороны Украины
По данным издания, Сибига во время переговоров с представителями правительства в Варшаве сделает ставку на фигуру Марка Безручко — генерала армии Украинской Народной Республики, военная биография которого тесно связана с независимостью Польши.
В 1920 году генерал Безручко совместно с польскими воинскими подразделениями освобождал Киев от Красной армии, а впоследствии успешно руководил героической обороной Замостья от наступления советских войск.
Личность генерала официально почитается в Польше: в его честь сегодня назван сквер в варшавском районе Воля, а также кольцевой перекресток (ронда) во Вроцлаве.
Скептицизм Варшавы
В то же время собеседники с польской стороны опасаются, что жест Сибиги окажется игрой и не даст никакой гарантии, что президент Украины Владимир Зеленский не прибегнет снова к эскалации в отношениях с Польшей, и что в Пантеон не будут предложены личности, которые могут вызвать раздражение в Польше.
Пока что предложение МИД Украины в Варшаве воспринимают как позитивное намерение, которое, однако, не гарантирует реальных качественных изменений.
Позиция ОП: закон определяет четкую процедуру
В Офисе президента Украины прокомментировали публикацию WP. В частности, советник главы государства Дмитрий Литвин отметил:"Насчет Безручки — неплохая идея".
Однако он подчеркнул, что, согласно принятому закону, будет действовать специальный коллегиальный орган, который будет рассматривать предложения, и по каждой фамилии будет проводиться голосование в Верховной Раде Украины большинством голосов.
Что этому предшествовало?
- 1 июля Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона.
- Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект. По словам председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, Пантеон будет создаваться в несколько этапов с привлечением ученых, общественности, органов власти и украинцев.
- Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада поддержала законопроект об Украинском национальном пантеоне. Решение поддержали 287 парламентариев.
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сибігу насадили на пляшку польської водки, а воно щей пропонує відсмоктати?
найвищий рівень міжнародної політики!!!!