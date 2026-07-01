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Новости Отношения Украины и Польши Пантеон выдающихся украинцев
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Украина предложит Польше включить в Национальный пантеон общего героя — генерала УНР Безручка, — СМИ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправляется в Варшаву с компромиссным пакетом предложений после того, как в среду Верховная Рада приняла закон об Украинском национальном пантеоне, который спровоцировал новый дипломатический кризис между странами.

Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska (WP), передает Цензор.НЕТ.

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Компромисс со стороны Украины

По данным издания, Сибига во время переговоров с представителями правительства в Варшаве сделает ставку на фигуру Марка Безручко — генерала армии Украинской Народной Республики, военная биография которого тесно связана с независимостью Польши.

В 1920 году генерал Безручко совместно с польскими воинскими подразделениями освобождал Киев от Красной армии, а впоследствии успешно руководил героической обороной Замостья от наступления советских войск.

Личность генерала официально почитается в Польше: в его честь сегодня назван сквер в варшавском районе Воля, а также кольцевой перекресток (ронда) во Вроцлаве.

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Скептицизм Варшавы

В то же время собеседники с польской стороны опасаются, что жест Сибиги окажется игрой и не даст никакой гарантии, что президент Украины Владимир Зеленский не прибегнет снова к эскалации в отношениях с Польшей, и что в Пантеон не будут предложены личности, которые могут вызвать раздражение в Польше. 

Пока что предложение МИД Украины в Варшаве воспринимают как позитивное намерение, которое, однако, не гарантирует реальных качественных изменений.

Позиция ОП: закон определяет четкую процедуру

В Офисе президента Украины прокомментировали публикацию WP. В частности, советник главы государства Дмитрий Литвин отметил:"Насчет Безручки — неплохая идея".

Однако он подчеркнул, что, согласно принятому закону, будет действовать специальный коллегиальный орган, который будет рассматривать предложения, и по каждой фамилии будет проводиться голосование в Верховной Раде Украины большинством голосов.

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Что этому предшествовало?

  • 1 июля Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона.
  • Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект. По словам председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, Пантеон будет создаваться в несколько этапов с привлечением ученых, общественности, органов власти и украинцев.
  • Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада поддержала законопроект об Украинском национальном пантеоне. Решение поддержали 287 парламентариев.

Автор: 

Польша (9227) УНР (84) Сибига Андрей (1010) Пантеон (8)
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Топ комментарии
+10
не треба прогинатися під поляків чи ще будь-кого, ми є незалежною нацією і маємо право мати власний пантеон героїв
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01.07.2026 18:00 Ответить
+8
Степана Мазепу (батька Івана), який на дуелі у 1638 році вбив шляхтича Зеленського
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01.07.2026 18:03 Ответить
+3
ось воно як?
сибігу насадили на пляшку польської водки, а воно щей пропонує відсмоктати?
найвищий рівень міжнародної політики!!!!
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01.07.2026 18:02 Ответить

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