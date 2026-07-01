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Новости Украинцы в Польше
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Правительство Польши ввело новые правила проживания для украинцев с 1 июля

Украинские беженцы в Польше

С 1 июля в Польше вступили в силу новые правила пребывания в центрах коллективного размещения для беженцев (OZZ), в том числе и для граждан Украины.

Государство прекратило финансирование проживания большинства украинцев в таких учреждениях, оставив поддержку лишь отдельным категориям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале tvn24.pl.

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Новые правила проживания в центрах Польши

В Польше стартовал очередной этап сокращения программ поддержки для украинцев, прибывших после начала полномасштабной войны. Решение предусматривает, что бесплатное проживание в центрах коллективного размещения больше не будет доступно для большинства жильцов.

По данным польского Министерства внутренних дел и администрации, до 1 июля в таких центрах бесплатно проживали около 11 тысяч человек, и примерно половина из них — дети. В ведомстве объясняют изменения тем, что значительная часть украинцев уже имеет работу, поэтому программа будет постепенно сворачиваться.

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Кто и в дальнейшем получит поддержку

Бесплатное проживание останется для отдельных уязвимых категорий. Речь идет о людях с инвалидностью, беременных женщинах, пенсионерах без польской пенсии и без семьи в Польше, а также других подобных группах.

В то же время новые ограничения могут затронуть примерно 40% нынешних обитателей центров. В частности, право на бесплатное проживание теряют украинки с детьми старше одного года и пенсионеры, получающие польскую пенсию, даже минимальную.

Правозащитники предупреждают о рисках социальных последствий.

"Ограничение доступа к центрам может ухудшить условия жизни людей и увеличить риск бездомности", — заявил польский омбудсмен Марцин Вонцек.

Правительство Польши подчеркивает, что сложные случаи будут рассматриваться индивидуально, а местные власти получили рекомендации по дополнительной поддержке семей с детьми. Также готовятся изменения, которые должны гарантировать право детей на проживание в центрах.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять её мужчинам призывного возраста.

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беженцы (1744) Польша (9227) правила (69) поддержка (806)
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Топ комментарии
+4
я певен, що ті українці, яких зараз плющать поляки, зроблять правільний вибір стосовно ЗЄлі на майбутніх виборах президента.

так наср...ати українцям в Польщі треба вміти !!!!

.
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01.07.2026 22:35 Ответить
+3
...ЗЄльона срань

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01.07.2026 22:36 Ответить
+3
в 2022 році, поки "патріот" жер мівіну в бункері і не ліз до порятунку України, цей мед врятував мілліони українських жінок і дітей, а коли у невідомого вови сталася халепа з династією, то відразу мед чомусь став отруйним! може не в меді справа, а в тому його псує?
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01.07.2026 22:39 Ответить

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