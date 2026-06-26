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ЕК предлагает продлить временную защиту для украинцев, однако не предоставлять её мужчинам призывного возраста

Временная защита в ЕС: предлагают продлить, но не для всех

Европейская комиссия предлагает продлить срок действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Соответствующая инициатива была представлена Совету ЕС. 

Там отметили, что предложение Европейской комиссии преследует две основные цели.

"Во-первых, обеспечить дальнейшую правовую определенность, стабильность и предсказуемость путем продления действия временной защиты еще на один год — до 4 марта 2028 года, ведь потребность в защите людей, покидающих Украину, остается очевидной", — говорится в сообщении.

Исключения

В то же время в ЕК отметили, что следует согласовать потребности в защите с общей способностью Украины защищаться от незаконной агрессивной войны России.

"Для этого предлагается, чтобы временная защита, как правило, не предоставлялась вновь прибывшим лицам, не имеющим разрешения украинских властей на выезд из Украины в связи со своими военными обязанностями", — подчеркнули там.

Так, этот статус предлагается не предоставлять вновь прибывшим мужчинам призывного возраста.

Теперь предложение Европейской комиссии должно быть рассмотрено и одобрено Советом Европейского Союза.

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Топ комментарии
+5
головне щоб і далі кацапам візи давали у ЄС
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26.06.2026 11:20 Ответить
+5
А за конституционные обязанности сирийцев чего-то так не волновались. Евролицимерие во всей красе.
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26.06.2026 11:27 Ответить
+4
Далекобійну зброю ні, але чоловіків повернути в окопи так...
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26.06.2026 11:21 Ответить

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