Немецкий суд отказал в выдаче вида на жительство украинцам, прибывшим из Грузии: теперь суд ЕС должен разъяснить этот вопрос

Супруги из Мариуполя после начала полномасштабного вторжения РФ уехали в Грузию. Через два года они решили переехать в Германию, однако там им отказали в выдаче вида на жительство в рамках временной защиты.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Владимир Абовский.

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Супруги успешно обжаловали это решение в административном суде Касселя, после чего власти округа Фульда опротестовали решение в земельном административном суде.

Поэтому немецкий суд обратился к ЕС с просьбой дать разъяснения по вопросам пребывания в Германии украинцев, которые после начала полномасштабной войны РФ против Украины уехали в третьи страны и через несколько лет запросили временную защиту в ФРГ.

Суть дела

"Речь идет о семье из Мариуполя. После начала войны они были вынуждены через Россию уехать в Грузию, поскольку выезд на территорию Украины уже был невозможен. В Грузии они пробыли более двух лет. Находились они там легально, по безвизовому режиму, но не имели грузинского вида на жительство, статуса какой-либо защиты или какого-либо другого статуса", — отметил он.

Впоследствии супруги решили уехать в Германию по личным причинам и подали заявление на получение временной защиты.

"Миграционная служба отказала в этом, мотивируя это тем, что они уже утратили статус лиц, спасающихся от войны, поскольку более двух лет проживали в третьей стране даже без вида на жительство. Мы подали в суд, суд первой инстанции мы выиграли. Он обязал выдать вид на жительство", — пояснил Абовский.

Однако миграционная служба обжаловала это решение.

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Европейское право

Поэтому, по словам адвоката, возникли два вопроса:

может ли гражданин Украины лишиться права на защиту в ЕС только потому, что после начала вторжения он находился в стране, не входящей в ЕС?;

можно ли в период действия режима временной защиты вообще выносить решение о депортации граждан в Украину?

После начала войны люди спасались не только по "юридически идеальным маршрутам", но даже через территорию России.

"Если принять позицию миграционной службы, то это может создать опасный прецедент. Людям будут говорить, что если они сначала прожили в третьей стране, в частности в Грузии, то они уже якобы не являются перемещенными лицами из Украины. Мы считаем такой подход неправильным и будем аргументировать это в Европейском суде", — пояснил Абовский.

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Депортация

Что касается вопроса депортации, то адвокат считает его еще более важным.

"Европейский суд должен определить, допускает ли европейское право в период действия временной защиты вынесение решения о депортации украинцев в Украину. Пока Европейский Союз признает наличие массового притока перемещенных лиц из Украины, продолжая ежегодно продлевать временную защиту, возникает вопрос: может ли отдельное государство требовать от конкретного украинца, чтобы он вернулся в Украину.

Это уже не вопрос одной семьи, это вопрос всей логики временной защиты. Здесь дело не в том, хотели ли люди лучшей жизни в Германии. А в том, сохраняет ли гражданин Украины право на временную защиту, если он оказался в третьей стране без особого статуса", — отметил адвокат.

Поэтому решение Европейского суда будет иметь значение для большого числа граждан Украины.

"И впервые будет дан ответ на принципиальные вопросы: мешает ли пребывание в третьей стране праву на защиту в ЕС, и может ли в период действия режима временной защиты происходить депортация украинцев в Украину", — подчеркнул адвокат.

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Куда депортируют?

Во многих решениях суда указывается, что украинцев могут депортировать либо в Украину, либо в третью страну, из которой они прибыли.

"Практика, пока что, на сегодняшний день такова, что в Украину никого не выдворяют. Но запрета нет. Поэтому все люди, которым предписано покинуть ЕС и выехать в Украину, ходят, так сказать, под дамокловым мечом. Сегодня их не высылают, а завтра могут выслать.

Европейский суд должен это решить. С одной стороны, Евросоюз заявляет, что предоставляет защиту украинцам, а с другой — высылает обратно. Для меня это противоречие. Надеюсь, что суд прояснит этот вопрос в нашу пользу", — считает Абовский.

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Изменения правил в ЕС

Осенью 2025 года изменились правила.

"Раньше люди, у которых была защита в других странах ЕС и которые переезжали внутри ЕС, получали вид на жительство в Германии. С осени защиту почти не дают вообще. Единственный вопрос, который у меня есть, — что с людьми, которые с самого начала выехали в страну, не входящую в ЕС. В нашем случае это Грузия.

Поэтому немецкий суд и обратился в Европейский суд, так как практика разная. Чаще всего сейчас отказывают в защите тем, кто проживал в одной из европейских стран или за пределами ЕС. Некоторые суды предоставляют, некоторые отказывают. Надеюсь на положительное решение, тогда этот вопрос будет решен на европейском уровне", — подытожил он.

После того как Европейский суд вынесет решение, судебное разбирательство в Касселе возобновят. Таким образом, немецкие судьи будут обязаны руководствоваться разъяснением Европейского суда при вынесении своего решения.

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