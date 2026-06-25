Німецький суд відмовив у посвідці на проживання українцям, що прибули з Грузії: тепер суд ЄС має роз’яснити це питання

Подружжя із Маріуполя після початку повномасштабного вторгнення РФ виїхало до Грузії. За два роки вони вирішили переїхати до Німеччини, проте там їм відмовили у наданні посвідки на проживання в рамках тимчасового захисту.

Про у коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Володимир Абовський.

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Подружжя успішно оскаржило це рішення в адміністративному суді Касселя, після чого влада округу Фульда опротестувала рішення в земельному адміністративному суді.

Тому німецький суд попросив ЄС надати роз'яснення з питань перебування в Німеччині українців, які після початку повномасштабної війни РФ проти України поїхали до третіх країн і через кілька років запросили тимчасовий захист у ФРН.

Суть справи

"Йдеться про родину з Маріуполя. Після початку війни вони були вимушені через Росію виїхати до Грузії, оскільки виїзд на територію України вже був неможливим. У Грузії вони були більше двох років. Перебували вони там легально, по безвізу, але не мали грузинської посвідки на проживання, статусу якогось захисту чи будь-якого іншого захисту", - зазначив він.

Згодом подружжя вирішило вирішило виїхати до Німеччини з особистих причин та подали заяву на отримання тимчасового захисту.

"Міграційна служба відмовила у цьому, обґрунтовуючи це тим, що вони вже втратили статус таких, які тікають від війни, оскільки понад 2 роки проживали у третій країні навіть без посвідки на проживання. Ми подали до суду, суд першої інстанції ми виграли. Він зобов'язав видати посвідку на проживання", - пояснив Абовський.

Проте міграційна служба оскаржила це рішення.

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Європейське право

Тому, за словами адвоката, виникло два питання:

чи може громадянин України втратити право на захист у ЄС лише тому, що він після початку вторгнення перебував у країні, що не входить до ЄС?;

чи можна в період дії режиму тимчасового захисту взагалі виносити рішення про депортацію громадян до України?

Після початку війни люди рятувалися на через "юридично ідеальні маршрути", а й через навіть територію Росії.

"Якщо прийняти позицію міграційної служби, то це може створити небезпечний прецедент Людям казатимуть, що якщо вони спочатку прожили у третій країні, зокрема у Грузії, то вони вже ніби не є переміщеними особами з України. Ми вважаємо такий підхід неправильним та аргументуватимемо в Європейському суді", - пояснив Абовський.

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Депортація

Що стосується питання депортації, то захисник вважає його ще важливішим.

"Європейський суд має сказати, чи допукає європейське право в період дії тимчасового захисту винесення рішення про депортацію українців в Україну. Поки Європейський Союз визнає наявність масового притоку переміщених осіб з України, продовжуючи щорічно тимчасовий захист, виникає питання: чи може окрема держава казати конкретному українцю, що він має повернутися до України.

Це вже не питання однією родини, це питання всієї логіки тимчасового захисту. Тут справа не в тому, чи хотіли люди кращого життя у Німеччині. А в тому, чи зберігає громадянин України на тимчасовий захист, якщо він опинився у третій країні без особливого статусу", - зазначив адвокат.

Тому рішення Європейського суду матиме значення для великої кількості громадян України.

"І вперше буде відповідь на принципові питання: чи заважає перебування у третій країні праву на захист у ЄС, і чи може під час дій режиму тимчасового захисту відбуватися депортація українців до України", - наголосив захисник.

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Куди депортують?

У багатьох рішеннях суду пишуть, що українців можуть депортувати або в Україну, або в третю країну, з якої ті прибули.

"Практика, поки що, станом на сьогодні, така, що в Україну нікого не видворяють. Але заборони немає. Тому всі люди, яким наказано залишити ЄС та виїхати до України, ходять, так би мовити, під дамокловим мечем. Сьогодні їх не висилають, а завтра можуть вислати.

Європейський суд має це вирішити. З одного боку Євросоюз каже, що надає захист українцям, а з іншого боку висилає назад. Для мене це протиріччя. Сподіваюсь, що суд це прояснить на нашу користь", - вважає Абовський.

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Зміни правил у ЄС

Восени 2025 року змінилися правила.

"Раніше люди, у яких був захист в інших країнах ЄС, та які переїжджали всередині ЄС, отримували посвідку на проживання у Німеччині. З осені захист не дають взагалі майже. Єдине питання, яке у мене є, що з людьми, які були виїхали з початку в країну, що не входить до ЄС. У нашому випадку це Грузія.

Тому німецький суд і звернувся до Європейського суду, тому що практика різна. Частіше за все зараз відмовляють у захисті тим, хто проживав в одній з європейських країн, або за межами ЄС. Деякі суди надають, деякі відмовляють. Сподіваюсь на позитивне рішення, тоді це на європейському рівні вирішиться", - підсумував він.

Після того як Європейський Суд винесе рішення, судовий розгляд у Касселі відновлять. Так, німецькі судді будуть зобов'язані керуватися роз'ясненням Європейського Суду при ухваленні свого рішення.

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