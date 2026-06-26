ЄК пропонує продовжити тимчасовий захист для українців, проте не надавати його чоловікам призовного віку

Європейська комісія пропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відповідну ініціативу було представлено Раді ЄС.

Там зазначили, що пропозиція Європейської комісії має дві основні цілі.

"По-перше, забезпечити подальшу правову визначеність, стабільність і передбачуваність шляхом продовження дії тимчасового захисту ще на один рік — до 4 березня 2028 року, адже потреба у захисті людей, які залишають Україну, залишається очевидною", - йдетьтся в повідомленні.

Винятки

Водночас у ЄК зазначили, що варто узгодити потреби у захисті із загальною спроможністю України захищатися від незаконної агресивної війни Росії.

"Для цього пропонується, щоб тимчасовий захист як правило не надавався новоприбулим особам, які не мають дозволу української влади на виїзд з України з огляду на свої військові обов’язки", - наголосили там.

Так, цей статус пропонують не надавати новоприбулим чоловікам призовного віку.

Тепер пропозицію Європейської комісії має розглянути та ухвалити Рада Європейського Союзу.

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