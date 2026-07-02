У Навроцкого назвали западную часть Украины "Восточной Малопольшей" и раскритиковали закон о Национальном пантеоне

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий раскритиковал решение Верховной Рады Украины о создании Национального пантеона и назвал области на западе Украины термином "Восточная Малопольша".

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует издание PAP.

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Критика Пантеона и обвинения в "культе Бандеры"

Богуцкого спросили в Сейме о голосовании Верховной Рады за создание Украинского национального пантеона, которое состоялось накануне.

"Это законодательство украинского государства, которое имеет суверенное право самостоятельно принимать решения. Вопрос лишь в том, правильны ли они. По моему мнению, а прежде всего по мнению президента Кароля Навроцкого, как и, полагаю, подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и преступников, совершивших преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, –– это не путь к западному миру, общим европейским и трансатлантическим ценностям", – заявил Богуцкий.

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Он добавил: "Это не тот путь, который ведет к цивилизованному миру".

"И Польша, и президент никогда на это не согласятся –– ведь, как он сказал, "своих мы не бросаем". (...) Голос жертв до сих пор звучит, и голос бандеровцев не может его заглушить", – заявил польский чиновник.

В администрации Навроцкого добавили, что "шаги со стороны Украины носят конфронтационный характер, и это очень плохо".

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Исторический контекст термина

Отметим, что понятие "Восточная Малопольша" (Małopolska Wschodnia) имеет шовинистическую политическую подоплеку. Этот административно-территориальный термин активно искусственно насаждался правительством Второй Речи Посполитой в межвоенный период (1918–1939 годы).

Тогдашние польские власти на законодательном уровне строго запрещали использование названий "Западная Украина" и "Восточная Галичина", пытаясь полностью стереть украинскую национальную идентичность этих земель и интегрировать их в состав унитарного польского государства. Так называли территории, которые сейчас входят в состав Украины, в частности бывшие Львовское, Тернопольское и Станиславское воеводства.

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Что этому предшествовало?