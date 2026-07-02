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Новости Отношения Украины и Польши Пантеон выдающихся украинцев
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У Навроцкого назвали западную часть Украины "Восточной Малопольшей" и раскритиковали закон о Национальном пантеоне

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий

Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий раскритиковал решение Верховной Рады Украины о создании Национального пантеона и назвал области на западе Украины термином "Восточная Малопольша".

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует издание PAP. 

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Критика Пантеона и обвинения в "культе Бандеры"

Богуцкого спросили в Сейме о голосовании Верховной Рады за создание Украинского национального пантеона, которое состоялось накануне.

"Это законодательство украинского государства, которое имеет суверенное право самостоятельно принимать решения. Вопрос лишь в том, правильны ли они. По моему мнению, а прежде всего по мнению президента Кароля Навроцкого, как и, полагаю, подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и преступников, совершивших преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, –– это не путь к западному миру, общим европейским и трансатлантическим ценностям", – заявил Богуцкий.

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Он добавил: "Это не тот путь, который ведет к цивилизованному миру".

"И Польша, и президент никогда на это не согласятся –– ведь, как он сказал, "своих мы не бросаем". (...) Голос жертв до сих пор звучит, и голос бандеровцев не может его заглушить", – заявил польский чиновник.

В администрации Навроцкого добавили, что "шаги со стороны Украины носят конфронтационный характер, и это очень плохо".

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Исторический контекст термина

Отметим, что понятие "Восточная Малопольша" (Małopolska Wschodnia) имеет шовинистическую политическую подоплеку. Этот административно-территориальный термин активно искусственно насаждался правительством Второй Речи Посполитой в межвоенный период (1918–1939 годы).

Тогдашние польские власти на законодательном уровне строго запрещали использование названий "Западная Украина" и "Восточная Галичина", пытаясь полностью стереть украинскую национальную идентичность этих земель и интегрировать их в состав унитарного польского государства. Так называли территории, которые сейчас входят в состав Украины, в частности бывшие Львовское, Тернопольское и Станиславское воеводства.

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Что этому предшествовало?

  • 1 июля Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона.
  • Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект. По словам председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, Пантеон будет создаваться в несколько этапов с привлечением ученых, общественности, органов власти и украинцев.

Автор: 

Польша (9233) Пантеон (11) Навроцкий Кароль (194)
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Топ комментарии
+16
Тільки мені одному видається, що польські націоналісти потрохи скочуються у нацизм?
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02.07.2026 22:54 Ответить
+14
МіГи, які мали передати Україні в обмін на технології виробництва дронів, будуть утилізовані, повідомляє Міноборони Польщі

Отже, вони хотіли обміняти запчастини до старих радянських літаків на ******* технології у сфері безпілотників та засобів протидії БПЛА. (с)
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02.07.2026 22:55 Ответить
+12
ОООООООООООО!!!!!! САМЕ ДО ЦЬОГО ВСЕ І ШЛО!!!

Чхати їм на Бандеру, чи на ще щось - це був лише привід. А Вся суть була розігнати ВЯЛІЧІЕ і по старій звичці розідрати нас пополам із Москвою.

ТІЛЬКИ ЧУВАЧКИ НЕ НА ТИХ НАПАЛИ. Це Вам не УНР а дрончики зроблять дринь дринь і все - нема Пшекії
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02.07.2026 22:54 Ответить

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