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Новини Вступ України до ЄС Відносини України та Польщі
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Глава МЗС Польщі Сікорський про уславлення Бандери в Україні: Для нас це якби пам’ятники Гіммлеру були в Німеччині

сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прирівняв уславлення Степана Бандери в Україні зі встановленням пам’ятників нацистським ватажкам Генріху Гіммлеру чи Герману Герінгу в сучасній Німеччині.

Про це він заявив на пресконференції, коментуючи заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про те, що "Україна не вступить до ЄС зі Степаном Бандерою", інформує Цензор.НЕТ.

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Аналогія з нацистами та Леніним

Аргументуючи позицію польського уряду щодо блокування європейського майбутнього України у разі продовження героїзації лідерів ОУН, Сікорський заявив, що Київ має обирати національних героїв, які об’єднують, а не роз’єднують.

"Вступ до ЄС — це приєднання до родини. Для мене одна з відмінностей між Україною та Росією полягає в тому, що на Росії досі шанують масового вбивцю Леніна, і йому там встановлені пам’ятники. В Україні ці пам’ятники прибрали. Якби в сучасній Німеччині були пам’ятники Гіммлеру чи Герінгу, наше ставлення до Німеччини було б іншим, ніж воно є. Ми сподіваємося, що Україна покаже нам, що її герої — це люди, з якими ми всі можемо погодитися, а не люди, які нас розділятимуть", — наголосив дипломат.

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"Дипломатія віддає перевагу мовчанню"

Сікорський також відмовився розкривати деталі зустрічі з Андрієм Сибігою, яка завершилася без спільних підсумкових заяв.

"Дозвольте мені вести переговори з цих питань з міністром Сибігою, а не з вами. У цих відносинах є ті, хто грає на підвищення своїх рейтингів схвалення, що часто добре для них, але погано для польсько-українських відносин, і ми займаємося терплячою роботою", –– додав він.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща не підтримає вступ України до ЄС без перегляду політики щодо ОУН і УПА – Косіняк-Камиш

Автор: 

Бандера Степан (204) Польща (9529) Сікорський Радослав (395) членство в ЄС (1538)
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Топ коментарі
+32
Повернули б німецькі гроші, на які посилено жерли всі роки після вступу до ЄС.
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03.07.2026 22:20 Відповісти
+32
Великопольський шовінізм консервативно не лікується. Прирівнювати Бандеру, який хотів державності для українців, до Герінга, який нищив польську державу, може тільки скажений мозок.
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03.07.2026 22:22 Відповісти
+26
Сікорський вже також пішов по п.зді. А пілсудский в кожному кутку польщі як ленін в совдепі. Польска істерія один в один з ****************.
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03.07.2026 22:17 Відповісти

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