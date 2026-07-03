Глава МЗС Польщі Сікорський про уславлення Бандери в Україні: Для нас це якби пам’ятники Гіммлеру були в Німеччині

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прирівняв уславлення Степана Бандери в Україні зі встановленням пам’ятників нацистським ватажкам Генріху Гіммлеру чи Герману Герінгу в сучасній Німеччині.

Про це він заявив на пресконференції, коментуючи заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про те, що "Україна не вступить до ЄС зі Степаном Бандерою", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Аналогія з нацистами та Леніним

Аргументуючи позицію польського уряду щодо блокування європейського майбутнього України у разі продовження героїзації лідерів ОУН, Сікорський заявив, що Київ має обирати національних героїв, які об’єднують, а не роз’єднують.

"Вступ до ЄС — це приєднання до родини. Для мене одна з відмінностей між Україною та Росією полягає в тому, що на Росії досі шанують масового вбивцю Леніна, і йому там встановлені пам’ятники. В Україні ці пам’ятники прибрали. Якби в сучасній Німеччині були пам’ятники Гіммлеру чи Герінгу, наше ставлення до Німеччини було б іншим, ніж воно є. Ми сподіваємося, що Україна покаже нам, що її герої — це люди, з якими ми всі можемо погодитися, а не люди, які нас розділятимуть", — наголосив дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга запропонував Польщі "пакет антикризових кроків" для покращення відносин з Україною

"Дипломатія віддає перевагу мовчанню"

Сікорський також відмовився розкривати деталі зустрічі з Андрієм Сибігою, яка завершилася без спільних підсумкових заяв.

"Дозвольте мені вести переговори з цих питань з міністром Сибігою, а не з вами. У цих відносинах є ті, хто грає на підвищення своїх рейтингів схвалення, що часто добре для них, але погано для польсько-українських відносин, і ми займаємося терплячою роботою", –– додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З боку Польщі більше не буде "доброзичливого ставлення", Зеленський має знайти вихід, - Туск

Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща не підтримає вступ України до ЄС без перегляду політики щодо ОУН і УПА – Косіняк-Камиш