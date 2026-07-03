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Новини відносини України та Польщі
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Сибіга запропонував Польщі "пакет антикризових кроків" для покращення відносин з Україною

Глава українського МЗС Андрій Сибіга у Варшаві під час зустрічі з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час офіційного візиту до Варшави провів переговори з главою польського МЗС Радославом Сікорським. Українська сторона презентувала комплекс антикризових заходів між двома країнами-сусідами.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Консультації, історики та авторитет церкви

Запропонований Сибігою пакет антикризових кроків покликаний перевести емоційні публічні дискусії у площину прагматичної та системної експертної роботи. Проєкт містить три ключові інструменти:

  • Започаткування постійних прямих консультацій між міністерствами закордонних справ України та Польщі;

  • Організацію спеціальної зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які раніше брали участь у спільному польсько-українському з’їзді в травні;

  • Звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі.

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Як повідомив Сибіга, міністри відзначили, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань історичного минулого.

Питання УПА та повага до незалежності

"Ексгумації було відновлено, а робота історичного конгресу продовжилася. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції. Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольського підтексту. Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності", – наголосив Сибіга щодо найменування військового підрозділу на честь героїв УПА.

Також у центрі уваги перемовин була співпраця між українськими й польськими компаніями, зокрема спільні проєкти у рамках відбудови України, та підсумки Конференції з відновлення у Гданську.

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Позиція польського МЗС: конструктив замість емоцій

У Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили конструктивний тон перемовин. Польські дипломати наголосили, що правда, взаємна повага та пам’ять про жертв трагедій залишаються фундаментом двосторонніх відносин.

У Варшаві також назвали поточний етап ексгумаційних погоджень "найкращим за багато років".

Автор: 

Польща (9519) Сікорський Радослав (395) дипломати (560) Сибіга Андрій (1027)
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Топ коментарі
+4
GessenKozak2
@GessenKozak2
·
2 лип.
Історія незручна річ, коли вона починає говорити фактами, а не пропагандистським гаслами.
Напівполяк, вбитий поляками в Австро-Угорській імперії за спробу відстоювати права українців.
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03.07.2026 19:04 Відповісти
+3
Потрібно зрозуміти, що ляхам, так як і кацапам НЕ ПОТРІБНА НАША ПРАВДА І СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Історична правда в тому, що ті і ті століттями ЦИНІЧНО і БЕЗПРИНЦИПНО експлуатували ДОБРОЗИЧЛИВУ і ТОЛЕРАНТНУ ВДАЧУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. І від цього у них склалося помилкове враження, що українці ЛАХі і унтерменш. Хоча насправді їм не збагнути це. Як результат - часто добряче СПРАВЕДЛИВО отримували, попивши крові з українців, за свою зверхність і бидляцтво. Нічого не змінилось! Можна продовжувати, але хто розуміє, той зрозумів...
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03.07.2026 19:30 Відповісти
+2
розумний взвішений підхід здатен розруліти ситуацію на користь укр.і польск.народу, адже саме єдність в боротьби зі злом і агрессором сьогодні питання руба: взаємна повага і порозуміння запорука розбудови майбутнього, а не ковиряння в минулому, трагедії якого мають бути осмисленні і ніколи не повторитися поміж країнами, які мають спільні дем.цінності і інтереси повалити імперію зла назавжди, щоб вже ніколи не було агрессії і шантажу з расєйськиз болот.
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03.07.2026 19:00 Відповісти

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