Сибіга запропонував Польщі "пакет антикризових кроків" для покращення відносин з Україною
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час офіційного візиту до Варшави провів переговори з главою польського МЗС Радославом Сікорським. Українська сторона презентувала комплекс антикризових заходів між двома країнами-сусідами.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Консультації, історики та авторитет церкви
Запропонований Сибігою пакет антикризових кроків покликаний перевести емоційні публічні дискусії у площину прагматичної та системної експертної роботи. Проєкт містить три ключові інструменти:
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Започаткування постійних прямих консультацій між міністерствами закордонних справ України та Польщі;
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Організацію спеціальної зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які раніше брали участь у спільному польсько-українському з’їзді в травні;
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Звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі.
Як повідомив Сибіга, міністри відзначили, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань історичного минулого.
Питання УПА та повага до незалежності
"Ексгумації було відновлено, а робота історичного конгресу продовжилася. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції. Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольського підтексту. Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності", – наголосив Сибіга щодо найменування військового підрозділу на честь героїв УПА.
Також у центрі уваги перемовин була співпраця між українськими й польськими компаніями, зокрема спільні проєкти у рамках відбудови України, та підсумки Конференції з відновлення у Гданську.
Позиція польського МЗС: конструктив замість емоцій
У Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили конструктивний тон перемовин. Польські дипломати наголосили, що правда, взаємна повага та пам’ять про жертв трагедій залишаються фундаментом двосторонніх відносин.
У Варшаві також назвали поточний етап ексгумаційних погоджень "найкращим за багато років".
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@GessenKozak2
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2 лип.
Історія незручна річ, коли вона починає говорити фактами, а не пропагандистським гаслами.
Напівполяк, вбитий поляками в Австро-Угорській імперії за спробу відстоювати права українців.