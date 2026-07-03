Сибига предложил Польше "пакет антикризисных мер" для улучшения отношений с Украиной

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе официального визита в Варшаву провел переговоры с главой польского МИД Радославом Сикорским. Украинская сторона представила комплекс антикризисных мер между двумя соседними странами.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Консультации, историки и авторитет церкви

Предложенный Сибигой пакет антикризисных мер призван перевести эмоциональные публичные дискуссии в плоскость прагматичной и системной экспертной работы. Проект содержит три ключевых инструмента:

Начало постоянных прямых консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Польши.

Организация специальной встречи историков-экспертов по вопросам Второй мировой войны, ранее принимавших участие в совместном польско-украинском съезде в мае.

Обращение к религиозным лидерам обеих стран с просьбой использовать свой авторитет в двустороннем диалоге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дипломатический кризис не помешал польскому бизнесу инвестировать в Украину, – Bloomberg

Как сообщил Сибига, министры отметили, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс в преодолении деликатных вопросов исторического прошлого.

Вопрос об УПА и уважение к независимости

"Эксгумации возобновились, а работа исторического конгресса продолжилась. Украина и в дальнейшем будет выдавать разрешения на поисковые и эксгумационные операции. Я еще раз подтвердил Радеку, что выбор названия воинской части украинскими военными не имел антипольского подтекста. Мы уважаем историю других и ожидаем от наших партнеров такого же отношения к нашей собственной истории и независимости", — подчеркнул Сибига в отношении наименования воинского подразделения в честь героев УПА.

Также в центре внимания переговоров было сотрудничество между украинскими и польскими компаниями, в частности совместные проекты в рамках восстановления Украины, а также итоги Конференции по восстановлению в Гданьске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша утилизирует обещанные Украине истребители МиГ-29 после отказа поделиться дронными технологиями

Позиция польского МИД: конструктивный подход вместо эмоций

В Министерстве иностранных дел Польши подтвердили конструктивный тон переговоров. Польские дипломаты подчеркнули, что правда, взаимное уважение и память о жертвах трагедий остаются фундаментом двусторонних отношений.

В Варшаве также назвали текущий этап согласований по эксгумациям "лучшим за многие годы".