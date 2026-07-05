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Новини Відносини України та Польщі
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Майже половина поляків вважають Україну відповідальною за загострення відносин з Польщею, - опитування

46% поляків вважають Україну винною в дипломатичному конфлікті

Майже половина поляків (46,6%) вважають Україну відповідальною за загострення дипломатичного конфлікту між Варшавою та Києвом.

Про це свідчать результати опитування SW Research для RP.pl, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Думки поляків розділилися 

Респондентів запитали, хто, на їхню думку, відповідальний за ескалацію конфлікту між Польщею та Україною.

Більшість - 46,6% відповіли, що Україна. Натомість 12,7% вважають, що Польща.

Ще 25,4% респондентів вважають, що обидві сторони несуть відповідальність за ескалацію.

11,4% учасників опитування не мають думки з цього питання, а 4% відповіли, що не чули про конфлікт.

"Чоловіки (54%) набагато частіше сприймають Україну як сторону, яка несе основну відповідальність за конфлікт, ніж жінки (39%). Цю думку також поділяють понад половина респондентів з доходом від 5001 до 7000 злотих нетто (51%), а також майже шість із десяти респондентів з міст з населенням від 200 тисяч до 499 тисяч осіб", – прокоментував Пйотр Зімольжак, віцепрезидент правління SW Research.

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Методологія дослідження

Дослідження було проведене агентством SW Research серед користувачів онлайн-платформи SW Panel у період з 30 червня по 1 липня 2026 року. Аналіз охопив групу з 800 інтернет-користувачів віком понад 18 років.

Що передувало?

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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опитування (2211) Польща (9538)
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Топ коментарі
+16
нууууууу шо тут скажеш - 99% рузкіх вважають що

"ето Украина напала"
"ето запад виноват"
"нас спровоцировали"

і тд - ТУТ ТЕ САМЕ
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05.07.2026 20:13 Відповісти
+10
Кончені лицеміри. Самі заварили усю цю уйню, але винуваті українці.
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05.07.2026 20:16 Відповісти
+10
Та якось по×уй. Ще Трампа з ×уйлом спитайте, як українцям жити, щоб окремо три рази не посилати.
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05.07.2026 20:20 Відповісти

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