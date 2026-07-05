Майже половина поляків вважають Україну відповідальною за загострення відносин з Польщею, - опитування

Майже половина поляків (46,6%) вважають Україну відповідальною за загострення дипломатичного конфлікту між Варшавою та Києвом.

Про це свідчать результати опитування SW Research для RP.pl, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Думки поляків розділилися

Респондентів запитали, хто, на їхню думку, відповідальний за ескалацію конфлікту між Польщею та Україною.

Більшість - 46,6% відповіли, що Україна. Натомість 12,7% вважають, що Польща.

Ще 25,4% респондентів вважають, що обидві сторони несуть відповідальність за ескалацію.

11,4% учасників опитування не мають думки з цього питання, а 4% відповіли, що не чули про конфлікт.

"Чоловіки (54%) набагато частіше сприймають Україну як сторону, яка несе основну відповідальність за конфлікт, ніж жінки (39%). Цю думку також поділяють понад половина респондентів з доходом від 5001 до 7000 злотих нетто (51%), а також майже шість із десяти респондентів з міст з населенням від 200 тисяч до 499 тисяч осіб", – прокоментував Пйотр Зімольжак, віцепрезидент правління SW Research.

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Методологія дослідження

Дослідження було проведене агентством SW Research серед користувачів онлайн-платформи SW Panel у період з 30 червня по 1 липня 2026 року. Аналіз охопив групу з 800 інтернет-користувачів віком понад 18 років.

Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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