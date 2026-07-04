Туск очікує від України кроку для деескалації напруги у відносинах

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивні сигнали від українських політиків, але очікує від Києва чітких кроків для зниження напруженості у двосторонніх відносинах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це він сказав на пресконференції у Клечеві.

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Туск повідомив, що отримав кілька позитивних сигналів від нинішніх і колишніх українських політиків щодо можливого поліпшення польсько-українських відносин. За його словами, серед тих, хто надсилав такі сигнали, був і третій президент України Віктор Ющенко.

"Колишній президент України (...) звернувся до мене з дуже щирим закликом у листі, щоб ми спробували спільно попрацювати над цим минулим і постаралися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє, бо якщо минуле буде керувати нами, то майбутнє не буде простим", – розповів Туск.

При цьому він наголосив, що очікує чіткого сигналу від Києва стосовно рішення українського президента про найменування підрозділу на честь героїв УПА.

"Ми очікуємо від України першого кроку після цього невдалого рішення президента Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми все ж хотіли б почути це чітко й впевнено", – зазначив прем’єр Польщі.

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