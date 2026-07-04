Туск очікує від України кроку для деескалації напруги у відносинах
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивні сигнали від українських політиків, але очікує від Києва чітких кроків для зниження напруженості у двосторонніх відносинах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це він сказав на пресконференції у Клечеві.
Туск повідомив, що отримав кілька позитивних сигналів від нинішніх і колишніх українських політиків щодо можливого поліпшення польсько-українських відносин. За його словами, серед тих, хто надсилав такі сигнали, був і третій президент України Віктор Ющенко.
"Колишній президент України (...) звернувся до мене з дуже щирим закликом у листі, щоб ми спробували спільно попрацювати над цим минулим і постаралися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє, бо якщо минуле буде керувати нами, то майбутнє не буде простим", – розповів Туск.
При цьому він наголосив, що очікує чіткого сигналу від Києва стосовно рішення українського президента про найменування підрозділу на честь героїв УПА.
"Ми очікуємо від України першого кроку після цього невдалого рішення президента Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми все ж хотіли б почути це чітко й впевнено", – зазначив прем’єр Польщі.
Що передувало?
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
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