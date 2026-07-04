Туск ожидает от Украины шага по деэскалации напряженности в отношениях
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил позитивные сигналы от украинских политиков, но ожидает от Киева конкретных шагов по снижению напряженности в двусторонних отношениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом он заявил на пресс-конференции в Клечеве.
Туск сообщил, что получил несколько позитивных сигналов от нынешних и бывших украинских политиков относительно возможного улучшения польско-украинских отношений. По его словам, среди тех, кто посылал такие сигналы, был и третий президент Украины Виктор Ющенко.
"Бывший президент Украины (...) обратился ко мне с очень искренним призывом в письме, чтобы мы попытались совместно поработать над этим прошлым и постарались сделать так, чтобы прошлое не определяло будущее, потому что если прошлое будет управлять нами, то будущее не будет простым", — рассказал Туск.
При этом он подчеркнул, что ожидает четкого сигнала от Киева относительно решения украинского президента о присвоении подразделению названия в честь героев УПА.
"Мы ожидаем от Украины первого шага после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы все же хотели бы услышать это четко и уверенно", – отметил премьер Польши.
Что предшествовало?
- Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил польский екс-президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
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