Туск ожидает от Украины шага по деэскалации напряженности в отношениях

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил позитивные сигналы от украинских политиков, но ожидает от Киева конкретных шагов по снижению напряженности в двусторонних отношениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом он заявил на пресс-конференции в Клечеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Туск сообщил, что получил несколько позитивных сигналов от нынешних и бывших украинских политиков относительно возможного улучшения польско-украинских отношений. По его словам, среди тех, кто посылал такие сигналы, был и третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Бывший президент Украины (...) обратился ко мне с очень искренним призывом в письме, чтобы мы попытались совместно поработать над этим прошлым и постарались сделать так, чтобы прошлое не определяло будущее, потому что если прошлое будет управлять нами, то будущее не будет простым", — рассказал Туск.

При этом он подчеркнул, что ожидает четкого сигнала от Киева относительно решения украинского президента о присвоении подразделению названия в честь героев УПА.

"Мы ожидаем от Украины первого шага после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы все же хотели бы услышать это четко и уверенно", – отметил премьер Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не вступит в ЕС без изменения исторической политики, — лидер польской оппозиции Качиньский

Что предшествовало?