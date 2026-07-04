Украина не вступит в ЕС без изменения исторической политики, - лидер польской оппозиции Качиньский

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал заблокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в отношении ОУН и УПА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Polsat News со ссылкой на письмо Качиньского к членам партии "Право и справедливость".

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Качиньский подчеркнул, что если партия выиграет следующие выборы, то не позволит Украине вступить в ЕС, пока та не изменит свой курс.

"Украина не может быть принята в Европейский Союз, если она полностью не откажется от курса, выбранного сегодня…Польша, в своих собственных интересах, но также в интересах европейских стран, и более того, в интересах всей христианской цивилизации, не может допустить, чтобы в это сообщество был допущен бандеризм – одна из самых преступных и бесчеловечных идеологий, которая сегодня формирует сознание украинской нации", – подчеркнул политик.

Он также призвал однопартийцев использовать все доступные средства, чтобы "заблокировать действия правительства Туска, направленные на интеграцию Украины в Европейский Союз на привилегированных условиях".

Лидер "Право и справедливость" подчеркнул, что "ни одно суверенное государство не может даже в малейшей степени мириться с геноцидными действиями против собственной нации".

Политик также заявил, что Польша и ее граждане несли и продолжают нести "огромные финансовые расходы на содержание украинского государства и его армии".

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"Украинские налогоплательщики, без широкой внешней поддержки, в частности со стороны Польши, не способны содержать боевую армию и обеспечить базовое функционирование своего государства", — утверждал Качиньский.

По его словам, несмотря на такую ситуацию, "был совершен невероятно дерзкий и пренебрежительный поступок: назвать важное подразделение украинской армии, за которое, в конце концов, платят поляки, в честь невероятно жестоких убийц польского населения на Волыни и в Восточной Галиции".

Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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