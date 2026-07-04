ЕС не должен затягивать с вступлением Украины – премьер Эстонии Михал

Евросоюз должен без промедления открыть все переговорные кластеры по вопросу вступления Украины и усилить военную поддержку Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал во время совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Латвии и Литвы.

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Он отметил, что Россия сейчас находится в более слабом положении, чем когда-либо за последние годы, и призвал союзников продолжать давление на Кремль, а не на Украину.

По словам Михала, ослабление России является результатом последовательной политики союзников.

"Россия сегодня слабее, чем была много лет. И это не случайность. Это результат наших действий. Наша стратегия работает. Поэтому давайте и в дальнейшем оказывать давление на Россию, а не на Украину", — подчеркнул Михал.

В то же время премьер предупредил, что массированные атаки РФ на украинские города свидетельствуют о неизменности целей Кремля.

"Последние масштабные атаки России против гражданского населения показывают, что ее цели не изменились. Она по-прежнему хочет захватить всю Украину и разделить Европу. Наш ответ также не должен меняться. Именно поэтому Украина нуждается в большей военной поддержке, а не в меньшей", — заявил Михал.

Эстония призывает открыть все переговорные кластеры с ЕС

Глава эстонского правительства отметил, что Европейский Союз уже мобилизовал дополнительное финансирование, однако страны-партнеры должны более активно поддерживать Украину и на двустороннем уровне.

"Европейский Союз мобилизовал новое финансирование. Союзники также должны делать больше на двусторонней основе. Эстония взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП. И мы можем сделать еще больше. В прошлом году этот показатель уже достиг 0,35% нашего ВВП", – сказал он.

Кроме того, Михал подчеркнул необходимость как можно скорее открыть все переговорные кластеры по вопросу вступления Украины в Европейский Союз.

"Справедливый и прочный мир также требует четкого пути в Европейский Союз. Украина давно готова. Теперь ЕС не должен уклоняться от выполнения своей части работы и должен без промедления открыть все переговорные кластеры. Это не услуга Украине, это соответствует стратегическим и экономическим интересам самого Европейского Союза. Именно так мы защищаем мир в Европе", – подчеркнул премьер-министр Эстонии.

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