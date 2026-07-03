Неспособность сдержать Путина обойдется дороже, чем расходы на оборону, - премьер Эстонии Михал

ЕС должен приложить больше усилий для финансирования собственной безопасности и усилить поддержку Украины.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

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О чем идет речь

По словам Михала, столицы стран-членов должны больше беспокоиться о цене того, что не удастся сдержать российского диктатора Владимира Путина, поскольку "цену измеряют не только оборонными бюджетами, но и потерянными жизнями, ослабленной безопасностью, разрушенной экономикой и ценой восстановления мира. Инвестировать в сдерживание сегодня гораздо дешевле, чем платить за последствия агрессии завтра", — отметил он.

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Поддержка Украины повышает безопасность Европы

Также Михал подчеркнул, что поддержка Украины уже сейчас повышает безопасность Европы, и добавил, что "Европа, в которой Россия достигнет своих целей, обойдется гораздо дороже, чем помощь Украине в достижении успеха сегодня".

"Вопрос уже не в том, должна ли Европа делать больше для собственной безопасности. Вопрос в том, как быстро мы сможем это реализовать. Более сильная Европа означает более сильное НАТО", — добавил премьер Эстонии.

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