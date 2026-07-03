Нездатність стримати Путіна коштуватиме дорожче, ніж витрати на оборону, - прем’єр Естонії Міхал
ЄС має докласти більше зусиль для фінансування власної безпеки та посилити підтримку України.
Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Про що йдеться
За словами Міхала, столиці країн-членів повинні більше турбуватися про ціну того, що не вдасться стримати російського диктатора Володимира Путіна, оскільки "ціну вимірюють не лише оборонними бюджетами, а й втраченими життями, ослабленою безпекою, зруйнованою економікою та ціною відновлення миру. Інвестувати в стримування сьогодні набагато дешевше, ніж платити за наслідки агресії завтра", – зазначив він.
Підтримка України підвищує безпеку Європи
Також Міхал наголосив, що підтримка України вже зараз підвищує безпеку Європи, і додав, що "Європа, в якій Росія досягне своїх цілей, обійдеться набагато дорожче, ніж допомога Україні в досягненні успіху сьогодні".
"Питання вже не в тому, чи повинна Європа робити більше для власної безпеки. Питання в тому, як швидко ми зможемо це реалізувати. Сильніша Європа означає сильніший НАТО", – додав прем'єр Естонії.
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