Нездатність стримати Путіна коштуватиме дорожче, ніж витрати на оборону, - прем’єр Естонії Міхал

ЄС має докласти більше зусиль для фінансування власної безпеки та посилити підтримку України.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Про що йдеться

За словами Міхала, столиці країн-членів повинні більше турбуватися про ціну того, що не вдасться стримати російського диктатора Володимира Путіна, оскільки "ціну вимірюють не лише оборонними бюджетами, а й втраченими життями, ослабленою безпекою, зруйнованою економікою та ціною відновлення миру. Інвестувати в стримування сьогодні набагато дешевше, ніж платити за наслідки агресії завтра", – зазначив він.

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Підтримка України підвищує безпеку Європи

Також Міхал наголосив, що підтримка України вже зараз підвищує безпеку Європи, і додав, що "Європа, в якій Росія досягне своїх цілей, обійдеться набагато дорожче, ніж допомога Україні в досягненні успіху сьогодні".

"Питання вже не в тому, чи повинна Європа робити більше для власної безпеки. Питання в тому, як швидко ми зможемо це реалізувати. Сильніша Європа означає сильніший НАТО", – додав прем'єр Естонії.

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