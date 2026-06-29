Глава МЗС Естонії Цахкна підтримав українські удари по російських військових об’єктах, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що падіння українських безпілотників на території країн НАТО є виправданою ціною за успішні удари по військових об'єктах та нафтопереробній інфраструктурі Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це б'є по життєво важливій артерії Путіна"

За словами Цахкни, Естонія не схвалює випадки падіння українських безпілотників на території країн Альянсу, однак не закликає Київ припиняти атаки по російських військових цілях.

"Це б'є по життєво важливій артерії Путіна", – наголосив глава естонського МЗС.

Він також зазначив, що цього року українські безпілотники після виконання бойових завдань падали на території Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії.

Читайте: Цахкна про далекобійні удари України: Саме час проявити стратегічне терпіння і посилити тиск на РФ

Кремль намагається виграти час

Цахкна назвав "смішними" звинувачення Росії на адресу країн Балтії у нібито сприянні українським ударам.

За його словами, останніми місяцями в оточенні Володимира Путіна змінилися настрої через економічні наслідки українських ударів по російській інфраструктурі.

"Ми знаємо, що тон навколо Путіна змінився за останні два з половиною місяці... Він вже не такий оптимістичний. Основна причина економічна — через ці глибокі удари", – сказав міністр.

Водночас він висловив переконання, що наразі російський диктатор не готовий до реальних переговорів, а його спроби залучити Європу до діалогу спрямовані лише на те, щоб виграти час і розколоти європейську єдність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі: РФ вкотре продемонструвала своє варварство