Цахкна про далекобійні удари України: Саме час проявити стратегічне терпіння і посилити тиск на РФ

Естонія закликала європейських союзників до більшого "стратегічного терпіння" та посилення тиску на Росію на тлі посилення далекобійних ударів України по російській території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Час проявити стратегічне терпіння

Так, Цахкна зазначив, що критична точка "наближається", з огляду на масштаби втрат у людських ресурсах РФ, однак не може оцінити, коли завершиться війна.

"Зараз саме час проявити стратегічне терпіння, посилити тиск на Росію та бути готовими до будь-яких реакцій з її боку. Це може стати відправною точкою для завершення війни", – наголосив міністр.

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Цахкна бачить у Європі більшу єдність, ніж очікував, навіть попри те, що Росія намагається посіяти розбрат і применшити роль Європи за столом переговорів як посередника, а не союзника України.

"Європа та Україна – на одному боці. Більше тиску, більше підтримки України з боку Європи – і, можливо, тоді настане той момент, коли Путін буде готовий до переговорів, але поки що цього немає", – додав він.

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Санкції проти "тіньового флоту"

Зазначається, що додатковий тиск чинитиме наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який незабаром буде ухвалено і який має на меті ще більше обмежити прибутки Росії від нафти та газу, а також так званий "тіньовий флот".

"Санкції працюють, але ми ще не досягли мети. Дуже важливо, щоб США долучилися до цього процесу, але Європа має взяти на себе більшу ініціативу. Власне, ми це і робимо", – зауважив Цахкна.

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