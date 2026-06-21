Сибіга закликав союзників посилити тиск на РФ: Діяти потрібно зараз
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників діяти вже зараз, збільшуючи тиск на Росію.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Україна робить свою частину роботи
"Правильна стратегія, щоб змусити Путіна припинити війну, – перекрити йому кисень у військовому, економічному, політичному та технологічному вимірах. Україна робить свою частину роботи – зокрема шляхом далекобійних санкцій, мідлстрайків та логістичної блокади російських окупаційних сил", - зазначив міністр.
Тиск на РФ
Сибіга наголосив, що Україна закликає союзників посилити тиск на Росію в усіх сферах.
"Задушіть російську воєнну машину, позбавте її фінансових ресурсів і не залишайте Путіну жодних ілюзій щодо того, що він може досягти будь-яких цілей на полі бою.
Критична маса таких кроків здатна реально змінити ситуацію. Разом ми можемо залишити путінський режим без кисню й не залишити йому іншого вибору, окрім як припинити війну. Але діяти потрібно зараз, а не потім", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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у холуїв гундосого криворагульного чма, виключно закликатєлі!
вовочка хіба не кругом нагаидв ?
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