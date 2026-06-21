Сибіга закликав союзників посилити тиск на РФ: Діяти потрібно зараз

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників діяти вже зараз, збільшуючи тиск на Росію.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Україна робить свою частину роботи

"Правильна стратегія, щоб змусити Путіна припинити війну, – перекрити йому кисень у військовому, економічному, політичному та технологічному вимірах. Україна робить свою частину роботи – зокрема шляхом далекобійних санкцій, мідлстрайків та логістичної блокади російських окупаційних сил", - зазначив міністр.

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Тиск на РФ

Сибіга наголосив, що Україна закликає союзників посилити тиск на Росію в усіх сферах.

"Задушіть російську воєнну машину, позбавте її фінансових ресурсів і не залишайте Путіну жодних ілюзій щодо того, що він може досягти будь-яких цілей на полі бою.

Критична маса таких кроків здатна реально змінити ситуацію. Разом ми можемо залишити путінський режим без кисню й не залишити йому іншого вибору, окрім як припинити війну. Але діяти потрібно зараз, а не потім", - додав він.

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