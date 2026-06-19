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Новини Удари по РФ
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Путін допустив історичну помилку, розпочавши війну проти України, - Сибіга

Сибіга: війна проти України — стратегічна й історична помилка Кремля

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін зробив історичну помилку, розпочавши війну, яка лише погіршує становище Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС у Х.

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"Путін не просто прорахувався, коли напав на Україну. Він припустився історичної помилки. З кожним місяцем, протягом якого він відмовляється це визнати й припинити цю війну, ситуація для нього та його режиму лише погіршуватиметься.

У будь-який момент Путін має вихід із ситуації. Йому просто потрібно наказати своїм окупаційним військам припинити вогонь і закінчити війну", - йдеться в дописі.

Україна б’є по Росії власною зброєю

Сибіга наголосив, що усі далекобійні удари по РФ здійснюються українською зброєю. А російські пропагандисти завжди переконували свій народ, що Росія воює проти всього "колективного Заходу", а не лише проти України.

"Це мало на меті приховати приниження Путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова війна. Війна проти країни, яка, за його словами, не існувала і мала розвалитися ще багато років тому.

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Але зараз особливо показово, що всі - 100% - далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме… зброєю українського виробництва", – пояснює Сибіга.

За його словами, російській пропаганді буде складно використати це у своїх інформаційних наративах.

Атака на Москву 18 червня

  • У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
  • За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
  • Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

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Автор: 

путін володимир (25507) Сибіга Андрій (1009) війна в Україні (8558)
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Топ коментарі
+5
Мінус 55 % населення
Мінус 65% народжуваності

- це все не в РФ а у нас. Історична місія знищення етносу українців виконана повністю. Після цієї війни нас більше не існуватиме що і кажуть ваші чиновники що українці стануть індусо-українцями

Історична помилка це 2019 рік - найбільша в історії людства
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19.06.2026 11:17 Відповісти
+5
пиши ще я буду плакати
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19.06.2026 11:20 Відповісти
+5
Порошенко не різав, а будував, але ж українці захотіли дружби з московією!
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19.06.2026 11:33 Відповісти

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