Путін допустив історичну помилку, розпочавши війну проти України, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін зробив історичну помилку, розпочавши війну, яка лише погіршує становище Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС у Х.
"Путін не просто прорахувався, коли напав на Україну. Він припустився історичної помилки. З кожним місяцем, протягом якого він відмовляється це визнати й припинити цю війну, ситуація для нього та його режиму лише погіршуватиметься.
У будь-який момент Путін має вихід із ситуації. Йому просто потрібно наказати своїм окупаційним військам припинити вогонь і закінчити війну", - йдеться в дописі.
Україна б’є по Росії власною зброєю
Сибіга наголосив, що усі далекобійні удари по РФ здійснюються українською зброєю. А російські пропагандисти завжди переконували свій народ, що Росія воює проти всього "колективного Заходу", а не лише проти України.
"Це мало на меті приховати приниження Путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова війна. Війна проти країни, яка, за його словами, не існувала і мала розвалитися ще багато років тому.
Але зараз особливо показово, що всі - 100% - далекобійних ударів по Москві та інших російських регіонах завдаються саме… зброєю українського виробництва", – пояснює Сибіга.
За його словами, російській пропаганді буде складно використати це у своїх інформаційних наративах.
Атака на Москву 18 червня
- У ніч на 18 червня безпілотники атакували Москву. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні, у чотирьох столичних аеропортах запровадили план "Ковер".
- За даними Генштабу, у ніч на 18 червня було повторно уражено Московський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства - на даний час це щонайменше 5 точок горіння.
- Попередньо, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мінус 65% народжуваності
- це все не в РФ а у нас. Історична місія знищення етносу українців виконана повністю. Після цієї війни нас більше не існуватиме що і кажуть ваші чиновники що українці стануть індусо-українцями
Історична помилка це 2019 рік - найбільша в історії людства