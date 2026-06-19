Путин допустил историческую ошибку, начав войну против Украины, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершил историческую ошибку, развязав войну, которая лишь ухудшает положение России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в Х.

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"Путин не просто просчитался, когда напал на Украину. Он допустил историческую ошибку. С каждым месяцем, в течение которого он отказывается это признать и прекратить эту войну, ситуация для него и его режима будет только ухудшаться.

В любой момент у Путина есть выход из ситуации. Ему просто нужно приказать своим оккупационным войскам прекратить огонь и закончить войну", - говорится в посте.

Украина наносит удары по России собственным оружием

Сибига подчеркнул, что все удары на большие расстояния по РФ наносятся украинским оружием. А российские пропагандисты всегда убеждали свой народ, что Россия воюет против всего "коллективного Запада", а не только против Украины.

"Это делалось с целью скрыть унижение Путина и объяснить, почему эта война длится дольше, чем Первая мировая война. Война против страны, которая, по его словам, не существовала и должна была развалиться еще много лет назад.

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Но сейчас особенно показательно, что все - 100% - дальнобойных ударов по Москве и другим российским регионам наносятся именно… оружием украинского производства", - объясняет Сибига.

По его словам, российской пропаганде будет сложно использовать это в своих информационных нарративах.

Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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