Путин допустил историческую ошибку, начав войну против Украины, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершил историческую ошибку, развязав войну, которая лишь ухудшает положение России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД в Х.
"Путин не просто просчитался, когда напал на Украину. Он допустил историческую ошибку. С каждым месяцем, в течение которого он отказывается это признать и прекратить эту войну, ситуация для него и его режима будет только ухудшаться.
В любой момент у Путина есть выход из ситуации. Ему просто нужно приказать своим оккупационным войскам прекратить огонь и закончить войну", - говорится в посте.
Украина наносит удары по России собственным оружием
Сибига подчеркнул, что все удары на большие расстояния по РФ наносятся украинским оружием. А российские пропагандисты всегда убеждали свой народ, что Россия воюет против всего "коллективного Запада", а не только против Украины.
"Это делалось с целью скрыть унижение Путина и объяснить, почему эта война длится дольше, чем Первая мировая война. Война против страны, которая, по его словам, не существовала и должна была развалиться еще много лет назад.
Но сейчас особенно показательно, что все - 100% - дальнобойных ударов по Москве и другим российским регионам наносятся именно… оружием украинского производства", - объясняет Сибига.
По его словам, российской пропаганде будет сложно использовать это в своих информационных нарративах.
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия - на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
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Мінус 65% народжуваності
- це все не в РФ а у нас. Історична місія знищення етносу українців виконана повністю. Після цієї війни нас більше не існуватиме що і кажуть ваші чиновники що українці стануть індусо-українцями
Історична помилка це 2019 рік - найбільша в історії людства