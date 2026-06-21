Сибига призвал союзников усилить давление на РФ: Действовать нужно сейчас

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал союзников действовать уже сейчас, усиливая давление на Россию.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Украина делает свою часть работы

"Правильная стратегия, чтобы заставить Путина прекратить войну, — перекрыть ему кислород в военном, экономическом, политическом и технологическом измерениях. Украина делает свою часть работы — в частности, путем дальнобойных санкций, мидлстрайков и логистической блокады российских оккупационных сил", — отметил министр.

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Давление на РФ

Сибига подчеркнул, что Украина призывает союзников усилить давление на Россию во всех сферах.

"Задушите российскую военную машину, лишите её финансовых ресурсов и не оставляйте Путину никаких иллюзий относительно того, что он может достичь каких-либо целей на поле боя.

Критическая масса таких шагов способна реально изменить ситуацию. Вместе мы можем лишить путинский режим кислорода и не оставить ему другого выбора, кроме как прекратить войну. Но действовать нужно сейчас, а не потом", — добавил он.

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