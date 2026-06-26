Цахкна о дальнобойных ударах Украины: Самое время проявить стратегическое терпение и усилить давление на РФ

Эстония призвала европейских союзников к большему "стратегическому терпению" и усилению давления на Россию на фоне активизации дальнобойных ударов Украины по российской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Время проявить стратегическое терпение

Так, Цахкна отметил, что критическая точка "приближается", учитывая масштабы потерь в живой силе РФ, однако не может оценить, когда закончится война.

"Сейчас самое время проявить стратегическое терпение, усилить давление на Россию и быть готовыми к любым реакциям с её стороны. Это может стать отправной точкой для завершения войны", — подчеркнул министр.

Читайте также: Трамп в частной беседе посоветовал Зеленскому действовать "смелее" в отношении РФ, - СМИ

Цахкна видит в Европе большее единство, чем ожидал, даже несмотря на то, что Россия пытается посеять раздор и приуменьшить роль Европы за столом переговоров как посредника, а не союзника Украины.

"Европа и Украина – на одной стороне. Больше давления, больше поддержки Украины со стороны Европы – и, возможно, тогда наступит тот момент, когда Путин будет готов к переговорам, но пока этого нет", – добавил он.

Читайте: Ложные надежды и страх: Путин раскалывает Запад с помощью двух ловушек, - Цахкна

Санкции против "теневого флота"

Отмечается, что дополнительное давление окажет следующий пакет санкций Европейского Союза против России, который вскоре будет принят и призван еще больше ограничить доходы России от нефти и газа, а также так называемый "теневой флот".

"Санкции работают, но мы еще не достигли цели. Очень важно, чтобы США присоединились к этому процессу, но Европа должна взять на себя большую инициативу. Собственно, мы это и делаем", — отметил Цахкна.

Читайте также: Сибига призвал союзников усилить давление на РФ: действовать нужно сейчас