Глава МИД Эстонии Цахкна поддержал украинские удары по российским военным объектам, - СМИ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что падение украинских беспилотников на территории стран НАТО является оправданной платой за успешные удары по военным объектам и нефтеперерабатывающей инфраструктуре России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

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"Это бьет по жизненно важной артерии Путина"

По словам Цахкны, Эстония не одобряет случаи падения украинских беспилотников на территории стран Альянса, однако не призывает Киев прекращать атаки по российским военным целям.

"Это бьет по жизненно важной артерии Путина", — подчеркнул глава эстонского МИД.

Он также отметил, что в этом году украинские беспилотники после выполнения боевых задач падали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

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Кремль пытается выиграть время

Цахкна назвал "смешными" обвинения России в адрес стран Балтии в якобы содействии украинским ударам.

По его словам, в последние месяцы в окружении Владимира Путина изменились настроения из-за экономических последствий украинских ударов по российской инфраструктуре.

"Мы знаем, что тон вокруг Путина изменился за последние два с половиной месяца... Он уже не так оптимистичен. Основная причина экономическая - из-за этих глубоких ударов", - сказал министр.

В то же время он выразил убеждение, что на данный момент российский диктатор не готов к реальным переговорам, а его попытки вовлечь Европу в диалог направлены лишь на то, чтобы выиграть время и расколоть европейское единство.

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