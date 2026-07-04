ЄС не повинен зволікати зі вступом України, - прем’єр Естонії Міхал

Євросоюз має без зволікань відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та посилити військову підтримку Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час спільної пресконференції у Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та лідерами Латвії й Литви.

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Він зазначив, що Росія нині перебуває у слабшому становищі, ніж будь-коли за останні роки, і закликав союзників продовжувати тиск на Кремль, а не на Україну.

За словами Міхала, ослаблення Росії є результатом послідовної політики союзників.

"Росія сьогодні слабша, ніж була багато років. І це не випадковість. Це результат наших дій. Наша стратегія працює. Тож давайте й надалі чинити тиск на Росію, а не на Україну", - наголосив Міхал.

Водночас прем'єр застеріг, що масовані атаки РФ на українські міста свідчать про незмінність цілей Кремля.

"Останні масштабні атаки Росії проти цивільного населення показують, що її цілі не змінилися. Вона й досі хоче захопити всю Україну і розділити Європу. Наша відповідь також не повинна змінюватися. Саме тому Україна потребує більшої військової підтримки, а не меншої", – заявив Міхал.

Естонія закликає відкрити всі переговорні кластери з ЄС

Очільник естонського уряду зазначив, що Європейський Союз уже мобілізував додаткове фінансування, однак країни-партнери мають активніше підтримувати Україну і на двосторонньому рівні.

"Європейський Союз мобілізував нове фінансування. Союзники також повинні робити більше на двосторонній основі. Естонія взяла на себе зобов’язання щороку надавати військову допомогу обсягом щонайменше 0,25% ВВП. І ми можемо зробити ще більше. Минулого року цей показник уже досяг 0,35% нашого ВВП", – сказав він.

Крім того, Міхал наголосив на необхідності якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Справедливий і тривалий мир також потребує чіткого шляху до Європейського Союзу. Україна давно готова. Тепер ЄС не повинен ухилятися від виконання своєї частини роботи і має без зволікань відкрити всі переговорні кластери. Це не послуга Україні, це відповідає стратегічним і економічним інтересам самого Європейського Союзу. Саме так ми захищаємо мир у Європі", – підкреслив прем'єр-міністр Естонії.

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