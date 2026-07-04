Україна не вступить до ЄС без зміни історичної політики, - лідер польської опозиції Качинський

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський закликав блокувати вступ України до ЄС, доки Київ не змінить політику щодо ОУН та УПА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Polsat News із посиланням на лист Качинського до членів партії "Право і справедливість".

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Качинський наголосив, що якщо партія виграє наступні вибори, то не дозволить Україні вступити до ЄС, доки та не змінить свого курсу.

"Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, якщо вона повністю не відкине курс, обраний сьогодні…Польща, у власних інтересах, але також в інтересах європейських країн, і ба більше, в інтересах усієї християнської цивілізації, не може допустити, щоб у цю спільноту був допущений бандеризм – одна з найзлочинніших і найнелюдяніших ідеологій, яка сьогодні формує свідомість української нації", – наголосив політик.

Він також закликав однопартійців використати всі доступні засоби, щоб "заблокувати дії уряду Туска, спрямовані на інтеграцію України з Європейським Союзом на привілейованих умовах".

Лідер ПіС наголосив, що "жодна суверенна держава не може навіть у найменшій мірі миритися з геноцидними діями проти власної нації".

Політик також заявив, що Польща та її громадяни несли та продовжують нести "величезні фінансові витрати на утримання української держави та її армії".

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"Українські платники податків, без широкої зовнішньої підтримки, зокрема з Польщі, не здатні утримувати бойову армію та забезпечити базове функціонування своєї держави", – стверджував Качинський.

За його словами, попри таку ситуацію "було скоєно неймовірно зухвалий та зневажливий вчинок: назвати важливий підрозділ української армії, за який, зрештою, платять поляки, на честь неймовірно жорстоких та жорстоких убивць польського населення на Волині та у Східній Галичині".

Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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