Туск о якобы тайной передаче Украине ракет для Patriot: Не играйте с огнем, помощь Киеву - консенсус Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских политиков не играть с огнем и прекратить спекуляции вокруг военной помощи Украине на фоне скандала о якобы тайной передаче Киеву ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Быдгоще, цитирует Onet, передает Цензор.НЕТ.

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Консенсус, несмотря на исторические конфликты

Туск выразил убеждение, что вопрос защиты Украины от полномасштабного российского вторжения должен стоять выше любых текущих электоральных или идеологических соперничеств внутри польского государства.

"Я вновь обращаюсь ко всем, начиная с президента и всех политиков: не играйте с огнем. Помощь Польши Украине в войне с Россией была предметом нашего политического и национального консенсуса. Мы можем обсуждать историю, взаимные отношения и рассматривать, в какой степени мы должны помогать иммигрантам и беженцам здесь, в Польше, но мы ни в коем случае не можем поставить под угрозу наше сотрудничество с Украиной в ее защите от российского нападения", — подчеркнул премьер-министр.

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Глава польского правительства напомнил, что именно предыдущее правительство Матеуша Моравецкого из партии "Право и справедливость" (ПиС) заложило фундамент для масштабной бесплатной передачи польских армейских арсеналов Киеву в первые же месяцы большой войны, и тогда эти рискованные операции никто не подвергал сомнению.

Прагматический интерес безопасности Польши

Туск подчеркнул, что вопрос поддержки Украины не может быть темой внутриполитических дискуссий в Польше. Он призвал опомниться тех, кто использует спекуляции по поводу помощи Украине для "дешевой популярности".

"Это не только вопрос солидарности и порядочности. Это, проще говоря, вопрос нашей безопасности. Каждая ракета, запущенная в Украине, которая точно уничтожает снаряды, ракеты, дроны и самолеты агрессора, — это большая безопасность Польши. Мы не можем обсуждать это в контексте какой-то бессмысленной политической борьбы здесь, в стране. Я обращаюсь ко всем, кто хочет остановить помощь Украине: вы же не встали на сторону России, не так ли? Так быть не может", — добавил Туск.

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