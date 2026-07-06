Сикорский поддержал рассекречивание данных о военной помощи Польши Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что рассекречивание информации о помощи Украине продемонстрирует ее реальные масштабы и положительно повлияет на отношения между странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет TVN24.
"Я знаю, что оппозиция требовала этого из злых умыслов, но раз они требуют, то мы покажем эти десятки пожертвований, которые осуществило предыдущее правительство и которое, в конце концов, пользовалось в этом поддержкой тогдашней оппозиции. К сожалению, такой мудрости не хватает сегодняшней оппозиции, когда роли поменялись, хотя политика не должна была бы меняться, ведь Путин по-прежнему представляет угрозу, и поражение Украины по-прежнему было бы губительным для Польши", - сказал Сикорский.
Комментируя вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot, он напомнил о заявлении министра обороны Польши о рассекречивании соответствующей информации.
"Когда их рассекретят, мы об этом будем говорить. Но российские ракеты до сих пор летят на украинские города, до сих пор убивают людей, а стратегические интересы Польши не изменились", – сказал глава польского МИД.
Он также раскритиковал оппозиционную партию "Право и справедливость" (ПиС), заявив, что ее представители изменили риторику в отношении Украины.
"Когда-то политики ПиС соревновались в проукраинскости. Сегодня они соревнуются в антиукраинскости", - отметил Сикорский.
Сикорский прокомментировал решение Зеленского о названии воинской части
Министр также упомянул решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование "Героев УПА".
По мнению Сикорского, это решение не меняет общей ситуации с безопасностью в регионе.
"Одно неудачное решение президента Зеленского не изменило того факта, что Путин представляет угрозу для Украины, для НАТО и для Польши. Руководствоваться только эмоциями – это геополитика дураков", – подчеркнул глава польской дипломатии.
Что этому предшествовало?
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить данные о военной помощи Украине за 2022–2026 годы. Также польская Служба военной контрразведки будет расследовать разглашение государственной тайны.
- Заявление главы Минобороны Польши прозвучало после того, как сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
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