Сикорский поддержал рассекречивание данных о военной помощи Польши Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что рассекречивание информации о помощи Украине продемонстрирует ее реальные масштабы и положительно повлияет на отношения между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет TVN24.

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"Я знаю, что оппозиция требовала этого из злых умыслов, но раз они требуют, то мы покажем эти десятки пожертвований, которые осуществило предыдущее правительство и которое, в конце концов, пользовалось в этом поддержкой тогдашней оппозиции. К сожалению, такой мудрости не хватает сегодняшней оппозиции, когда роли поменялись, хотя политика не должна была бы меняться, ведь Путин по-прежнему представляет угрозу, и поражение Украины по-прежнему было бы губительным для Польши", - сказал Сикорский.

Комментируя вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot, он напомнил о заявлении министра обороны Польши о рассекречивании соответствующей информации.

"Когда их рассекретят, мы об этом будем говорить. Но российские ракеты до сих пор летят на украинские города, до сих пор убивают людей, а стратегические интересы Польши не изменились", – сказал глава польского МИД.

Он также раскритиковал оппозиционную партию "Право и справедливость" (ПиС), заявив, что ее представители изменили риторику в отношении Украины.

"Когда-то политики ПиС соревновались в проукраинскости. Сегодня они соревнуются в антиукраинскости", - отметил Сикорский.

Сикорский прокомментировал решение Зеленского о названии воинской части

Министр также упомянул решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование "Героев УПА".

По мнению Сикорского, это решение не меняет общей ситуации с безопасностью в регионе.

"Одно неудачное решение президента Зеленского не изменило того факта, что Путин представляет угрозу для Украины, для НАТО и для Польши. Руководствоваться только эмоциями – это геополитика дураков", – подчеркнул глава польской дипломатии.

Что этому предшествовало?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить данные о военной помощи Украине за 2022–2026 годы. Также польская Служба военной контрразведки будет расследовать разглашение государственной тайны.

Заявление главы Минобороны Польши прозвучало после того, как сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

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