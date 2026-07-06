Сікорський підтримав розсекречення даних про військову допомогу Польщі Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що розсекречення інформації про допомогу Україні продемонструє її реальні масштаби та позитивно вплине на відносини між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TVN24.

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"Я знаю, що опозиція вимагала цього зі злих намірів, але раз вони вимагають, то ми покажемо ці десятки пожертв, які здійснив попередній уряд, і який, зрештою, мав у цьому підтримку тодішньої опозиції. На жаль, такої мудрості не вистачає сьогоднішній опозиції, коли ролі змінилися, хоча політика не мала б змінюватися, адже Путін і надалі становить загрозу, і поразка України й надалі була б згубною для Польщі", – сказав Сікорський.

Коментуючи питання передачі Україні ракет для систем Patriot, він нагадав про заяву міністра оборони Польщі щодо розсекречення відповідної інформації.

"Коли їх розсекретять, ми про це говоритимемо. Але російські ракети й досі летять на українські міста, й досі вбивають людей, а стратегічні інтереси Польщі не змінилися", – сказав глава польського МЗС.

Він також розкритикував опозиційну партію "Право і справедливість" (ПіС), заявивши, що її представники змінили риторику щодо України.

"Колись політики ПіС змагалися у проукраїнськості. Сьогодні вони змагаються в антиукраїнськості", – зазначив Сікорський.

Сікорський прокоментував рішення Зеленського щодо назви військової частини

Міністр також згадав рішення президента України Володимир Зеленський присвоїти одній із військових частин почесне найменування "Героїв УПА".

На думку Сікорського, це рішення не змінює загальної безпекової ситуації в регіоні.

"Одне невдале рішення президента Зеленського не змінило того факту, що Путін є загрозою для України, для НАТО та для Польщі. Керуватися лише емоціями – це геополітика дурнів", – наголосив глава польської дипломатії.

Що передувало?

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити дані про військову допомогу Україні за 2022–2026 роки. Також польська Служба військової контррозвідки розслідуватиме розкриття державної таємниці.

Заява глави Міноборони Польщі пролунала після того, як співголова ультраправої й антиукраїнської партії Польщі "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

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