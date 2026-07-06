Сікорський про напружені відносини між Україною та Польщею: Росіяни задоволені

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи напружені відносини між Києвом та Варшавою, заявив, що Росії вдалося нацькувати українців та поляків одне на одного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Подробиці

Видання зазначає, що 11 липня у Польщі відзначатимуть Національний день пам’яті про поляків - жертв Волинської трагедії.

Це відбудеться переважно в Хелмі та Варшаві, водночас спільних заходів Польщі та України, ймовірно, не буде.

"На жаль, різні заяви та дії призвели до того, що росіяни можуть бути задоволені тим, як їм вдалося нацькувати поляків і українців одне на одного. Звісно, історію ми не змінимо. Не повернемо до життя жодної жертви. Те, що ми можемо зробити — кожен у своїй країні, — це краще зрозуміти власну історію та примиритися, щоб мати спільне майбутнє, а не винищувати одне одного", - наголосив Сікорський.

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Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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