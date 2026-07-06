Сикорский о напряженных отношениях между Украиной и Польшей: россияне довольны
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя напряженные отношения между Киевом и Варшавой, заявил, что России удалось натравить украинцев и поляков друг на друга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
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Издание отмечает, что 11 июля в Польше будут отмечать Национальный день памяти о поляках - жертвах Волынской трагедии.
Это произойдет преимущественно в Хелме и Варшаве, при этом совместных мероприятий Польши и Украины, вероятно, не будет.
"К сожалению, различные заявления и действия привели к тому, что россияне могут быть довольны тем, как им удалось натравить поляков и украинцев друг на друга. Конечно, историю мы не изменим. Не вернем к жизни ни одной жертвы. То, что мы можем сделать - каждый в своей стране, - это лучше понять собственную историю и примириться, чтобы иметь общее будущее, а не истреблять друг друга", - подчеркнул Сикорский.
Что этому предшествовало?
- Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
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