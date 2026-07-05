Уряд Польщі таємно передав Україні ракети до Patriot, - віцемаршал Сейму Босак
Співголова ультраправої й антиукраїнської партії Польщі "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Він зазначив, що ці ракети Польща придбала у США для створення багатошарової системи ППО.
"Вони були придбані Польщею у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони, про яку ви роками чуєте в ЗМІ, але яка досі залишається незавершеною", – заявив він.
За словами Босака, це єдині ракети, які Польща мала або має зараз, і які здатні протидіяти російським ракетам "Іскандер", що "становлять загрозу для Польщі та розгорнуті в Калінінградській області".
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