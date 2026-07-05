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Новини Ракети до Patriot
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Уряд Польщі таємно передав Україні ракети до Patriot, - віцемаршал Сейму Босак

Уряд Польщі таємно передав Україні ракети до Patriot

Співголова ультраправої й антиукраїнської партії Польщі "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Він зазначив, що ці ракети Польща придбала у США для створення багатошарової системи ППО.

"Вони були придбані Польщею у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони, про яку ви роками чуєте в ЗМІ, але яка досі залишається незавершеною", – заявив він.

За словами Босака, це єдині ракети, які Польща мала або має зараз, і які здатні протидіяти російським ракетам "Іскандер", що "становлять загрозу для Польщі та розгорнуті в Калінінградській області".

Також читайте: Федоров звернувся до 40 країн із проханням терміново передати Україні ракети до Patriot уже цього місяця

Віцемаршал Сейму Польщі Босак про передачу ракет

Автор: 

Польща (9534) ракети (4482) Patriot (509)
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Топ коментарі
+10
Якщо таємно , то як цей пан дізнався???
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05.07.2026 16:19 Відповісти
+8
Значить уряд Польщі ДУМАЄ ,АНАЛІЗІРУЄ,а демагоги,піарщикі і провокатори думають дупою.
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05.07.2026 16:13 Відповісти
+6
Передали і добре, все що зіб'ють над Україною не полетить до Польщі. Кожна нормальна людина це розуміє.
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05.07.2026 16:29 Відповісти

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