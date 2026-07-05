РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9885 посетителей онлайн
Новости Ракеты к Patriot
2 491 28

Правительство Польши тайно передало Украине ракеты для системы Patriot, - вице-маршал Сейма Босак

Правительство Польши тайно передало Украине ракеты для системы Patriot

Сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Он отметил, что эти ракеты Польша приобрела у США для создания многоуровневой системы ПВО.

"Они были приобретены Польшей в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны, о которой вы годами слышите в СМИ, но которая до сих пор остается незавершенной", — заявил он.

По словам Босака, это единственные ракеты, которые Польша имела или имеет сейчас, и которые способны противостоять российским ракетам "Искандер", "представляющим угрозу для Польши и развернутым в Калининградской области".

Читайте также: Федоров обратился к 40 странам с просьбой срочно передать Украине ракеты для системы Patriot уже в этом месяце

Вице-маршал Сейма Польши Босак о передаче ракет

Автор: 

Польша (9250) ракеты (4025) Patriot (473)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Якщо таємно , то як цей пан дізнався???
показать весь комментарий
05.07.2026 16:19 Ответить
+9
Значить уряд Польщі ДУМАЄ ,АНАЛІЗІРУЄ,а демагоги,піарщикі і провокатори думають дупою.
показать весь комментарий
05.07.2026 16:13 Ответить
+7
Передали і добре, все що зіб'ють над Україною не полетить до Польщі. Кожна нормальна людина це розуміє.
показать весь комментарий
05.07.2026 16:29 Ответить

Загрузка...

 
 