Правительство Польши тайно передало Украине ракеты для системы Patriot, - вице-маршал Сейма Босак

Сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Он отметил, что эти ракеты Польша приобрела у США для создания многоуровневой системы ПВО.

"Они были приобретены Польшей в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны, о которой вы годами слышите в СМИ, но которая до сих пор остается незавершенной", — заявил он.

По словам Босака, это единственные ракеты, которые Польша имела или имеет сейчас, и которые способны противостоять российским ракетам "Искандер", "представляющим угрозу для Польши и развернутым в Калининградской области".

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