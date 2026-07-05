Правительство Польши тайно передало Украине ракеты для системы Patriot, - вице-маршал Сейма Босак
Сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Он отметил, что эти ракеты Польша приобрела у США для создания многоуровневой системы ПВО.
"Они были приобретены Польшей в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны, о которой вы годами слышите в СМИ, но которая до сих пор остается незавершенной", — заявил он.
По словам Босака, это единственные ракеты, которые Польша имела или имеет сейчас, и которые способны противостоять российским ракетам "Искандер", "представляющим угрозу для Польши и развернутым в Калининградской области".
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