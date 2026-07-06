Туск про нібито таємну передачу Україні ракет до Patriot: Не грайтеся з вогнем, допомога Києву – консенсус Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських політиків не гратися з вогнем і припинити спекуляції навколо військової допомоги Україні на тлі скандалу про нібито таємну передачу Києву ракет-перехоплювачів до системи ППО Patriot.
Про це він сказав на пресконференції у Бидгощі, цитує Onet, передає Цензор.НЕТ.
Консенсус попри історичні конфлікти
Туск висловив переконання, що питання захисту України від повномасштабного російського вторгнення має стояти вище за будь-які поточні електоральні чи ідеологічні змагання всередині польської держави.
"Я знову звертаюся до всіх, починаючи з президента та всіх політиків: не грайтеся з вогнем. Допомога Польщі Україні у війні з Росією була предметом нашого політичного та національного консенсусу. Ми можемо обговорювати історію, взаємні відносини та розглядати, якою мірою ми повинні допомагати іммігрантам та біженцям тут, у Польщі, але ми жодним чином не можемо поставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її захисті від російського нападу", – наголосив прем’єр-міністр.
Очільник польського уряду нагадав, що саме попередній уряд Матеуша Моравецького від партії "Право і справедливість" (ПіС) заклав фундамент для масштабного безкоштовного передання польських армійських арсеналів Києву у перші ж місяці великої війни, і тоді ці ризиковані операції ніхто не піддавав сумніву.
Прагматичний інтерес безпеки Польщі
Туск наголосив, що питання підтримки України не може бути темою внутрішньополітичних дискусій у Польщі. Він закликав схаменутися тих, хто використовує спекуляції щодо допомоги Україні для "дешевої популярності".
"Це не лише питання солідарності та порядності. Це, просто кажучи, питання нашої безпеки. Кожна ракета, випущена в Україні, яка влучно знищує снаряди, ракети, дрони та літаки агресора, – це більша безпека Польщі. Ми не можемо обговорювати це в контексті якоїсь безглуздої політичної боротьби тут, у країні. Я звертаюся до всіх, хто хоче зупинити допомогу Україні, ви ж не стали на бік Росії, чи не так? Так не може бути", – додав Туск.
Що передувало?
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити дані про військову допомогу Україні за 2022–2026 роки. Також польська Служба військової контррозвідки розслідуватиме розкриття державної таємниці.
- Заява глави Міноборони Польщі пролунала після того, як співголова ультраправої й антиукраїнської партії Польщі "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.
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