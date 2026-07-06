У Навроцького виступили проти оприлюднення даних про допомогу Україні
Канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького вважає помилковим рішення уряду розсекретити інформацію про допомогу Україні після початку повномасштабної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Polsat News заявив речник президента Польщі Рафал Лескевич.
За його словами, інформація про надану Україні допомогу від Польщі не має ставати публічною.
"Це неправильне рішення. Це непублічна інформація, її не слід оприлюднювати…Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем’єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов’язаною з пожертвами для України?", – сказав речник.
За його словами, це питання постало "лише для того, щоб протягом кількох наступних днів уся громадськість обговорювала, скільки і яку допомогу ми надали Україні з початку війни у 2022 році".
"Отже, це тактика відволікання уваги, але дії, про які оголосив прем’єр-міністр Косіняк-Камиш, є вкрай безвідповідальними", – переконаний Лескевич.
Він зазначив, що достатньо переглянути заяви, з якими українці виступили лише два місяці тому.
"Адже вони дякували нам за передачу цих ракет для систем Patriot", – підкреслив він.
Що передувало?
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити дані про військову допомогу Україні за 2022–2026 роки. Також польська Служба військової контррозвідки розслідуватиме розкриття державної таємниці.
Заява глави Міноборони Польщі пролунала після того, як співголова ультраправої й антиукраїнської партії Польщі "Конфедерація" та віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак заявив, що в березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.
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