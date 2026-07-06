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Новости Помощь Украине от Польши
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В партии Навроцкого выступили против обнародования данных о помощи Украине

В администрации президента Польши выступили против раскрытия данных о помощи Украине

Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого считает ошибочным решение правительства рассекретить информацию о помощи Украине после начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Polsat News заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

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По его словам, информация о помощи, оказанной Украине со стороны Польши, не должна становиться достоянием общественности.

"Это неправильное решение. Это непубличная информация, её не следует обнародовать… Или Минобороны, господин министр Косиняк-Камыш, а на самом деле господин премьер-министр Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые разоблачают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться отвлечь внимание от этой темы таким отвлекающим вопросом, отвлекающей темой, связанной с пожертвованиями для Украины?", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, этот вопрос был поднят "только для того, чтобы в течение нескольких следующих дней вся общественность обсуждала, сколько и какую помощь мы оказали Украине с начала войны в 2022 году".

"Итак, это тактика отвлечения внимания, но действия, о которых объявил премьер-министр Косиняк-Камыш, являются крайне безответственными", – убежден Лескевич.

Он отметил, что достаточно взглянуть на заявления, с которыми украинцы выступили всего два месяца назад.

"Ведь они благодарили нас за передачу этих ракет для систем Patriot", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить данные о военной помощи Украине за 2022–2026 годы. Также польская Служба военной контрразведки будет расследовать разглашение государственной тайны.

Заявление главы Минобороны Польши прозвучало после того, как сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

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оружие (10479) Польша (9256) Украина (44550) Навроцкий Кароль (195)
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Топ комментарии
+6
Шо, ***, злякались вийти на самих себе?
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06.07.2026 11:13 Ответить
+5
Навроцький злякався, можливо, того, що хтось з польської опозиції порівняє ДВІ цифри: вартість переданої Україні, зброї, і ті прибутки, які принесли біженці з України, працюючи на польських підприємствах.... Бо поляки вже давно, самі, визнали, що ДРУГА цифра перевершує ПЕРШУ...
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06.07.2026 11:27 Ответить
+3
А що це сталося? Мабуть боїться виявлення брехні, якою травив поляків?
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06.07.2026 11:21 Ответить

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