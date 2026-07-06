В партии Навроцкого выступили против обнародования данных о помощи Украине

Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого считает ошибочным решение правительства рассекретить информацию о помощи Украине после начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Polsat News заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

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По его словам, информация о помощи, оказанной Украине со стороны Польши, не должна становиться достоянием общественности.

"Это неправильное решение. Это непубличная информация, её не следует обнародовать… Или Минобороны, господин министр Косиняк-Камыш, а на самом деле господин премьер-министр Дональд Туск, видя, что происходит в коалиции, видя очередные скандалы, которые разоблачают журналисты, решили воспользоваться моментом и попытаться отвлечь внимание от этой темы таким отвлекающим вопросом, отвлекающей темой, связанной с пожертвованиями для Украины?", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, этот вопрос был поднят "только для того, чтобы в течение нескольких следующих дней вся общественность обсуждала, сколько и какую помощь мы оказали Украине с начала войны в 2022 году".

"Итак, это тактика отвлечения внимания, но действия, о которых объявил премьер-министр Косиняк-Камыш, являются крайне безответственными", – убежден Лескевич.

Он отметил, что достаточно взглянуть на заявления, с которыми украинцы выступили всего два месяца назад.

"Ведь они благодарили нас за передачу этих ракет для систем Patriot", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить данные о военной помощи Украине за 2022–2026 годы. Также польская Служба военной контрразведки будет расследовать разглашение государственной тайны.

Заявление главы Минобороны Польши прозвучало после того, как сопредседатель ультраправой и антиукраинской партии Польши "Конфедерация" и вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

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