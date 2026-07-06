Польща розкрила дані про військову допомогу Україні з 2022 року

Уряд Польщі оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Серед переданих засобів: танки, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24 та ракети до систем ППО Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, цитує польське видання RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Епоха масштабних поставок: підсумки 2022–2023 років

Косіняк-Камиш наголосив, що левова частка технічного переоснащення українського війська за рахунок польських армійських резервів припала на перші два роки повномасштабного вторгнення РФ.

"Що стосується техніки та боєприпасів у 2022–2023 роках, то було передано різні види військової техніки", – зазначив очільник Міноборони Польщі.

Орієнтовна сукупна вартість переданого озброєння становила 15 мільярдів злотих (це еквівалентно приблизно 3,5 мільярда євро).

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Звіти нового уряду

Косіняк-Камиш заявив, що у 2022 та 2023 роках Польща передала Україні:

танки Т72, PT-91 та Leopard 2A4;

бронетранспортери та бойові машини піхоти "Росомак";

БРДМ та BWP-1; артилерійське обладнання: AHS КРАБ, 2S1 "Гвоздика", BM21, 120-мм та 60-мм міномети;

безпілотні літальні апарати Warmate та FlyEye;

літаки МіГ-29; гелікоптери Мі-24;

зенітно-ракетний комплекс WEGA С-200.

Міністр оборони Польщі додав, що з 2024 року й дотепер Варшава надала Україні 1,55 млрд злотих допомоги (близько 350 млн євро). Зазначимо, що уряд чинного прем'єра Дональда Туска розпочав роботу у грудні 2023 року.

"Це були часи наших попередників. Сьогодні вони не хочуть згадувати, що передали це обладнання. Я не лише нагадаю їм про це, а й захищатиму їх у цих рішеннях", - заявив Косіняк-Камиш.

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Інша допомога з 2024 року

Він також повідомив, що з 2024 року Польща передавала Україні:

ракети PAC-3 для системи Patriot;

безпілотний комплекс "Scan Eagle";

ракети, авіаційні бомби, протитанкові керовані ракети, постріли для гранатометів;

обладнання, аксесуари та запасні частини для авіаційної та бронетанкової техніки та зенітних систем "НЕВА";

боєприпаси для танків, артилерії та мінометів та індивідуальне спорядження солдатів.

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