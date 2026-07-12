Польща передала Україні 5 ракет до Patriot, а натомість отримає вдесятеро більше у разі загрози, - ЗМІ
Україна отримала від Польщі 5 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це пише видання Defence24, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога на прохання НАТО і США
Зазначається, що рішення про передачу ракет Україні було ухвалено на прохання генерального секретаря НАТО Марка Рютте та Верховного головнокомандувача об'єднаних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість переданих ракет є "межею наших можливостей" і "не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі".
Гарантії для Польщі
Своєю чергою заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розповів, що Польща домовилася з генсеком НАТО Рютте та США, що в обмін на передачу Україні "кількох" ракет до системи Patriot Польща мала б отримати "вдесятеро більше таких ракет і систем протягом першої доби виникнення загрози".
"Ми також домовилися з генеральним секретарем НАТО і з американською стороною, що передача цих кількох ракет пов’язана ще з одним – якби Польща опинилася під загрозою, то протягом першої доби загрози ми отримали б у десять разів більше ракет і систем такого типу", - сказав Томчик.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що уряд Польщі оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Серед переданих засобів: танки, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24 та ракети до систем ППО Patriot.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.s. "Гієна Європи", як казав Черчилль...