Польща передала Україні 5 ракет до Patriot, а натомість отримає вдесятеро більше у разі загрози, - ЗМІ

Україна отримала від Польщі 5 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише видання Defence24, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога на прохання НАТО і США

Зазначається, що рішення про передачу ракет Україні було ухвалено на прохання генерального секретаря НАТО Марка Рютте та Верховного головнокомандувача об'єднаних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість переданих ракет є "межею наших можливостей" і "не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі".

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Гарантії для Польщі

Своєю чергою заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розповів, що Польща домовилася з генсеком НАТО Рютте та США, що в обмін на передачу Україні "кількох" ракет до системи Patriot Польща мала б отримати "вдесятеро більше таких ракет і систем протягом першої доби виникнення загрози".

"Ми також домовилися з генеральним секретарем НАТО і з американською стороною, що передача цих кількох ракет пов’язана ще з одним – якби Польща опинилася під загрозою, то протягом першої доби загрози ми отримали б у десять разів більше ракет і систем такого типу", - сказав Томчик.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Серед переданих засобів: танки, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24 та ракети до систем ППО Patriot.

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