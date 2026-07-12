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Новини Patriot для України Ракети до Patriot
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Польща передала Україні 5 ракет до Patriot, а натомість отримає вдесятеро більше у разі загрози, - ЗМІ

Польща передала Україні ППО-допомогу: що відомо

Україна отримала від Польщі 5 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. 

Про це пише видання Defence24, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога на прохання НАТО і США 

Зазначається, що рішення про передачу ракет Україні було ухвалено на прохання генерального секретаря НАТО Марка Рютте та Верховного головнокомандувача об'єднаних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість переданих ракет є "межею наших можливостей" і "не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі".

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Гарантії для Польщі 

Своєю чергою заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розповів, що Польща домовилася з  генсеком НАТО Рютте та США, що в обмін на передачу Україні "кількох" ракет до системи Patriot Польща мала б отримати "вдесятеро більше таких ракет і систем протягом першої доби виникнення загрози".

"Ми також домовилися з генеральним секретарем НАТО і з американською стороною, що передача цих кількох ракет пов’язана ще з одним – якби Польща опинилася під загрозою, то протягом першої доби загрози ми отримали б у десять разів більше ракет і систем такого типу", - сказав Томчик.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Серед переданих засобів: танки, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24 та ракети до систем ППО Patriot.

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Автор: 

ППО (4271) Польща (9582) Patriot (526)
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Топ коментарі
+9
А кричати потім будуть, ніби 500 передали, а не вдячні українці їх на Волині різали
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12.07.2026 23:16 Відповісти
+3
Як і вся їх «допомога» - спихнути хлам щоб отримати в рази більше від америки
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12.07.2026 23:35 Відповісти
+3
Старі танки, які мали б бути утилізовані і це коштувало б не мало, вони віддали Україні... В обмін на більш *******. Теж саме стосується і літаків, замість яких хотіли ******* дрони...

P.s. "Гієна Європи", як казав Черчилль...
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12.07.2026 23:39 Відповісти

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