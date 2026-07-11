Україна зможе виробляти ракети до Patriot швидше і краще за США, - конгресмен Маккол

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол переконаний, що американські оборонні гіганти, зокрема Lockheed Martin, зацікавлені у наданні Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Про це він сказав у суботньому ефірі Bloomberg This Weekend, інформує Цензор.НЕТ.

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Інтерес американських оборонних компаній

"Я думаю, це в їхніх найкращих інтересах з багатьох причин. Якщо цього хоче президент (Дональд Трамп, - ред.), їм вигідно піти назустріч", - сказав Маккол, коли його запитали, чи погодиться Lockheed передати технологію

Конгресмен розповів, що під час візиту до Києва українські військові розповіли йому про вітчизняні розробки дронів та успіхи Сил оборони України у поверненні окупованих Росією територій.

Виробництво "швидше і краще"

"Я думаю, що українці можуть створити цю штуку швидше і, можливо, навіть краще, — сказав він, маючи на увазі системи Patriot. — Тож компанії Lockheed є чого повчитися в українців щодо власних ракет-перехоплювачів — як їх удосконалити та як виготовляти швидше".

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Що передувало?

Нагадаємо, 8 липня президент Трамп сказав, що Штати можуть надати Україні право самостійно виробляти ракети до систем Patriot.

За даними WSJ, в України практично закінчилися ракети-перехоплювачі для систем ППО "Patriot", що здатні збивати балістичні ракети.

Глава Міноборони України Федоров заявив про роботу, щоб напряму законтрактувати закупівлю PАC-3, чого до цього не було.

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