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Новини Допомога Україні від США Ракети до Patriot
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Україна отримає ракети PAC-3 до Patriot від США найближчими днями, - Зеленський

зеленський,петріот,patriot

Україна найближчим часом отримає від Сполучених Штатів пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі допомоги

За його словами, крім пакету допомоги від США, Київ домовився про додаткові PAC-3 з європейськими партнерами, "але там ще дат немає".

"Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчими днями ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями, там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PAC-3", –– зазначив президент.

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Виробництво ракет

  • Щодо виробництво ракет до Patriot, питання вирішено "політично" з президентом США Трампом, заявив Зеленський.

Президент додав, що тепер важливо, щоб технічні команди та представники уряду без пауз "почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше і почали виробництво в Україні".

Також читайте: П’ять країн створять у Європі центр обслуговування ракет до Patriot, - підписано угоду

Автор: 

Зеленський Володимир (28298) ракети (4497) США (26909) Patriot (519)
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Топ коментарі
+13
Невже про це треба робити гучні за'яви ,перед тим заяви про те що в нас взагалі немає петріотів ,невже ніяк не доходить що ворог не спить.
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09.07.2026 20:40 Відповісти
+7
бо дешевий актор хоче уваги до себе, хоче бути на перших шпальтах ...

невже це не зрозуміло, воно піариться на всьому що можна
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09.07.2026 21:16 Відповісти
+5
Это призыв к }{уйлу успевать...
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09.07.2026 20:45 Відповісти

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