Україна отримає ракети PAC-3 до Patriot від США найближчими днями, - Зеленський
Україна найближчим часом отримає від Сполучених Штатів пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі допомоги
За його словами, крім пакету допомоги від США, Київ домовився про додаткові PAC-3 з європейськими партнерами, "але там ще дат немає".
"Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчими днями ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями, там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PAC-3", –– зазначив президент.
Виробництво ракет
- Щодо виробництво ракет до Patriot, питання вирішено "політично" з президентом США Трампом, заявив Зеленський.
Президент додав, що тепер важливо, щоб технічні команди та представники уряду без пауз "почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше і почали виробництво в Україні".
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невже це не зрозуміло, воно піариться на всьому що можна