Україна отримає ракети PAC-3 до Patriot від США найближчими днями, - Зеленський

Україна найближчим часом отримає від Сполучених Штатів пакет ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі допомоги

За його словами, крім пакету допомоги від США, Київ домовився про додаткові PAC-3 з європейськими партнерами, "але там ще дат немає".

"Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчими днями ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями, там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PAC-3", –– зазначив президент.

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Виробництво ракет

Щодо виробництво ракет до Patriot, питання вирішено "політично" з президентом США Трампом, заявив Зеленський.

Президент додав, що тепер важливо, щоб технічні команди та представники уряду без пауз "почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше і почали виробництво в Україні".

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