Украина получит ракеты PAC-3 для системы Patriot от США в ближайшие дни, — Зеленский
В ближайшее время Украина получит от Соединённых Штатов партию ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали помощи
По его словам, кроме пакета помощи от США, Киев договорился о дополнительных PAC-3 с европейскими партнерами, "но там пока нет дат".
"Я считаю, что это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также у меня были отдельные договоренности с европейцами, там пока еще нет дат, но будут дополнительные PAC-3", — отметил президент.
Производство ракет
- Что касается производства ракет для Patriot, вопрос решен "политически" с президентом США Трампом, заявил Зеленский.
Президент добавил, что теперь важно, чтобы технические команды и представители правительства без промедления "начали работать над этим, чтобы получить лицензию как можно быстрее и начать производство в Украине".
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і взагалі роби заяви чи ні
у нас он навіть головком з батьками на паРаші