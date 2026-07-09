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Новости помощь Украине от США Ракеты к Patriot
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Украина получит ракеты PAC-3 для системы Patriot от США в ближайшие дни, — Зеленский

зеленский,патриот,patriot

В ближайшее время Украина получит от Соединённых Штатов партию ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали помощи

По его словам, кроме пакета помощи от США, Киев договорился о дополнительных PAC-3 с европейскими партнерами, "но там пока нет дат".

"Я считаю, что это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также у меня были отдельные договоренности с европейцами, там пока еще нет дат, но будут дополнительные PAC-3", — отметил президент.

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Производство ракет

  • Что касается производства ракет для Patriot, вопрос решен "политически" с президентом США Трампом, заявил Зеленский.

Президент добавил, что теперь важно, чтобы технические команды и представители правительства без промедления "начали работать над этим, чтобы получить лицензию как можно быстрее и начать производство в Украине".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24773) ракеты (4038) США (29676) Patriot (482)
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Топ комментарии
+7
Невже про це треба робити гучні за'яви ,перед тим заяви про те що в нас взагалі немає петріотів ,невже ніяк не доходить що ворог не спить.
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09.07.2026 20:40 Ответить
+4
ну так Оманська Гнида і не спить))

і взагалі роби заяви чи ні

у нас он навіть головком з батьками на паРаші
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09.07.2026 20:42 Ответить
+4
Это призыв к }{уйлу успевать...
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09.07.2026 20:45 Ответить

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