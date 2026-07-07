Пять стран создадут в Европе центр обслуживания ракет для Patriot - подписано соглашение

Фото: Владислав Косіняк-Камиш / X

Польша, Германия, Нидерланды, Швеция и США подписали соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Это должно ускорить производство и ремонт ракет на фоне растущего спроса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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"Это существенно увеличит мощности и ускорит производство и обслуживание ракет. Мы доказываем, что неправы те, кто уже несколько дней предупреждает нас, что Польша теряет свою обороноспособность. Наша цель — не только закупка современного оружия, но и его производство и обслуживание в Европе — с участием Польши", — отметил он.

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