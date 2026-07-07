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Пять стран создадут в Европе центр обслуживания ракет для Patriot - подписано соглашение
Польша, Германия, Нидерланды, Швеция и США подписали соглашение о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot. Это должно ускорить производство и ремонт ракет на фоне растущего спроса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Это существенно увеличит мощности и ускорит производство и обслуживание ракет. Мы доказываем, что неправы те, кто уже несколько дней предупреждает нас, что Польша теряет свою обороноспособность. Наша цель — не только закупка современного оружия, но и его производство и обслуживание в Европе — с участием Польши", — отметил он.
Что известно?
- Пентагон заключил рекордную сделку с Lockheed Martin на ускоренное производство ракет-перехватчиков для Patriot.
- Системы Patriot эксплуатируют, в частности, Германия, Япония, Польша, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.
- Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.
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