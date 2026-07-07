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П’ять країн створять у Європі центр обслуговування ракет до Patriot, - підписано угоду
Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та США підписали угоду про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot. Це має прискорити виробництво та ремонт ракет на тлі зростання попиту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Це суттєво збільшить потужності та прискорить виробництво й обслуговування ракет. Ми доводимо правду тим, хто вже кілька днів попереджає нас, що Польща втрачає свою обороноздатність. Наша мета — не лише закупівля сучасної зброї, а і її виробництво та обслуговування в Європі — за участю Польщі", — зазначив він.
Що відомо?
- Пентагон уклав рекордну угоду з Lockheed Martin для прискореного виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot.
- Системи Patriot експлуатують, зокрема, Німеччина, Японія, Польща, ОАЕ, Саудівська Аравія та Україна.
- Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем ППО Patriot із наявних запасів уже цього місяця.
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