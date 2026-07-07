П’ять країн створять у Європі центр обслуговування ракет до Patriot, - підписано угоду

Фото: Владислав Косіняк-Камиш / X

Польща, Німеччина, Нідерланди, Швеція та США підписали угоду про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot. Це має прискорити виробництво та ремонт ракет на тлі зростання попиту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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"Це суттєво збільшить потужності та прискорить виробництво й обслуговування ракет. Ми доводимо правду тим, хто вже кілька днів попереджає нас, що Польща втрачає свою обороноздатність. Наша мета — не лише закупівля сучасної зброї, а і її виробництво та обслуговування в Європі — за участю Польщі", — зазначив він.

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