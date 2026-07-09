Производство и техническое обслуживание ракет для "Patriot": Польша будет сотрудничать с Украиной, - Косиняк-Камыш

Польша является одним из государств, где будет осуществляться производство и техническое обслуживание ракет PAC-3 для систем Patriot, и в этой сфере она будет сотрудничать также с Украиной.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Так, он напомнил, что Польша подписала с США, Германией, Нидерландами и Швецией соглашение о создании в Европе центра сервисного обслуживания ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.

Что касается заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot, Косиняк-Камыш отметил, что Польша будет играть важную роль в этом процессе.

"Сегодня не происходит ни одной поставки оборудования в Украину без участия Польши", — подчеркнул он.

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Косиняк-Камыш сообщил, что Польша входит в группу из четырех государств НАТО — наряду с Германией, Швецией и Нидерландами, — которые на саммите Альянса в Анкаре получили статус стран, куда может передаваться технология, связанная с производством и техническим обслуживанием ракет для систем Patriot.

"Польша является одним из государств, определенных Соединенными Штатами как место, где должны осуществляться производство и техническое обслуживание этих ракет, поэтому в этой сфере мы будем сотрудничать также с Украиной", — подчеркнул польский министр.

Производство ракет в Украине

По его словам, развертывание производства этих ракет в Украине — сложный и длительный процесс, который займет много недель.

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"Сегодня только в США производятся ракеты для систем Patriot, причем в объемах, которые не обеспечивают даже потребности самих Соединенных Штатов. Поэтому этот процесс нужно ускорять. Мы настроены решительно, а Польша готова немедленно приступить к техническому обслуживанию и дальнейшим действиям", — сказал Косиняк-Камыш.

МиГ-29 в обмен на украинские технологии производства дронов

Кроме того, он сообщил, что продолжаются переговоры о возможной передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на украинские технологии производства дронов. По его словам, украинцы сначала согласились, затем колебались, а сейчас вернулись к переговорам.

"Надеюсь, это предложение завершится положительно", — добавил он.

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