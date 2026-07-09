Производство и техническое обслуживание ракет для "Patriot": Польша будет сотрудничать с Украиной, - Косиняк-Камыш
Польша является одним из государств, где будет осуществляться производство и техническое обслуживание ракет PAC-3 для систем Patriot, и в этой сфере она будет сотрудничать также с Украиной.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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Так, он напомнил, что Польша подписала с США, Германией, Нидерландами и Швецией соглашение о создании в Европе центра сервисного обслуживания ракет PAC-3 для ЗРК Patriot.
Что касается заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot, Косиняк-Камыш отметил, что Польша будет играть важную роль в этом процессе.
"Сегодня не происходит ни одной поставки оборудования в Украину без участия Польши", — подчеркнул он.
Косиняк-Камыш сообщил, что Польша входит в группу из четырех государств НАТО — наряду с Германией, Швецией и Нидерландами, — которые на саммите Альянса в Анкаре получили статус стран, куда может передаваться технология, связанная с производством и техническим обслуживанием ракет для систем Patriot.
"Польша является одним из государств, определенных Соединенными Штатами как место, где должны осуществляться производство и техническое обслуживание этих ракет, поэтому в этой сфере мы будем сотрудничать также с Украиной", — подчеркнул польский министр.
Производство ракет в Украине
По его словам, развертывание производства этих ракет в Украине — сложный и длительный процесс, который займет много недель.
"Сегодня только в США производятся ракеты для систем Patriot, причем в объемах, которые не обеспечивают даже потребности самих Соединенных Штатов. Поэтому этот процесс нужно ускорять. Мы настроены решительно, а Польша готова немедленно приступить к техническому обслуживанию и дальнейшим действиям", — сказал Косиняк-Камыш.
МиГ-29 в обмен на украинские технологии производства дронов
Кроме того, он сообщил, что продолжаются переговоры о возможной передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на украинские технологии производства дронов. По его словам, украинцы сначала согласились, затем колебались, а сейчас вернулись к переговорам.
"Надеюсь, это предложение завершится положительно", — добавил он.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 8 июля президент Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot.
- По данным WSJ, у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО "Patriot", способные сбивать баллистические ракеты.
- Глава Минобороны Украины Федоров заявил о работе по заключению прямого контракта на закупку PAC-3, чего до этого не было.
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од з виробництва ракет : " ім. Патріота С.А.Бандери». …..І розмістити в Чехії.